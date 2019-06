Mondiale, le azzurre volano ai quarti!

Ancora un successo per le ragazze dell’Italia che, agli ottavi del Mondiale, hanno regolato la Cina per 2-0. Non poteva esserci modo migliore per festeggiare mister Milena Bertolini, che ieri ha compiuto 53 anni. Sabato 29 alle 15 le azzurre affronteranno la vincente tra Olanda e Giappone, in programma questa sera alle 21.

Primo tempo all’insegna dell’equilibrio. Le azzurre vanno in vantaggio al 15’ con Valentina Giacinti, che gestisce al meglio un’azione rocambolesca, infilando il pallone alle spalle della Peng. Le azzurre non sfruttano al meglio un paio di occasioni, ma sono brave a resistere alle folate delle cinesi, che riescono a impensierire capitan Sara Gama e compagne in difesa.

Al 5’ della ripresa l’Italia raddoppia con Aurora Galli dal limite dell’area. Le azzurre continuano a mettere pressione, ma poi è la Cina che, costretta a cercare il tutto per tutto, chiude in attacco, costringendo a un super lavoro Giuliani. La ‘muraglia’ azzurra, però, è invalicabile. E l’Italia, che ormai è decisamente più che una sorpresa, può festeggiare.