Mondiali, le azzurre si fermano ai quarti

Niente da fare per le azzurre. La loro avventura ai Mondiali di Francia si ferma ai quarti. A spegnere il sogno dell'Italia ci ha pensato l'Olanda, una delle favorite, che dopo un primo tempo in equilibrio, è uscita nella ripresa, segnano le due reti che hanno messo ko capitan Sara Gama e compagne.

A Valenciennes, in uno stadio letteralmente bollente (davvero incomprensibile la decisione di giocare alle 15!), Italia e Olanda si studiano. Ritmi decisamente non alti, da entrambe le parti. Le azzurre creano un paio di buone occasioni, con Bergamaschi e Cernoia, ma anche le arancioni si rendono pericolose con Miedema. Al 35', dopo una pausa per rinfrescarsi, altra ghiotta opportunità per Giacinti. Al 40' giallo per Linari, che ferma fallosamente la corsa di Miedema, davanti alla porta azzurra; nella punizione dal limite, Spitse non impensierisce Giuliani. Il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Olandesi subito pericolose in avvio di ripresa; sono le 'Oranje' ora a fare la partita, con le azzurre in sofferenza. Al 58' Italia salvata dalla traversa sul tiro velenoso di van de Donk. Dopo tanta pressione, l'Olanda passa meritatamente in vantaggio al 70' con Miedema, che insacca di testa in rete. Passano appena 10' e le arancioni raddoppiano con van der Gragt, che supera, anche in questo caso di testa, Giuliani. Le azzurre provano a rispondere subito, ma Sabatino viene fermata da van Veenendaal. L'undici di Milena Bertolini ci prova fino alla fine, ma il successo premia le olandesi.

Le azzurre escono comunque a testa alta, dimostrando quanto sia cresciuto, in questi anni, il movimento femminile, che è riuscito a conquistare tanti nuovi tifosi.

“Usciamo a testa alta”, è il commento del mister Bertolini. “E' stato un Mondiale eccezionale e sono molto orgogliosa delle mie ragazze. Queste sono partite con poche occasioni e se non sei cinico è difficile riuscire a portare a casa il risultato. Non dimentichiamo che abbiamo affrontato una formazione forte che, oltretutto, ha opportunità differenti dalle nostre, dal momento che in Olanda le giocatrici sono professioniste”.

“Dispiace – è il commento di capitan Gama - perchè abbiamo dato tutto. Nonostante il risultato, festeggeremo. Peccato aver perso l'Olimpiade, ma abbiamo ceduto contro un avversario più forte, che nel secondo tempo ha alzato il ritmo. Abbiamo dato un esempio importante, ci siamo fatte conoscere e spero che finalmente ci sia un passo avanti e si possa arrivare al riconoscimento del professionismo. Siamo andati oltre tutto e tutti e credo sia arrivato il momento perchè il movimento del calcio femminile possa fare il salto di qualità anche in Italia".