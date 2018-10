Nasce l’Unesco Half Marathon

L’Unesco Cities Marathon – la Maratona delle Città dell’Unesco - raddoppia: l’edizione 2019 della gara friulana, in programma domenica 31 marzo, sarà arricchita, per la prima volta, dall’abbinamento con la mezza maratona. L’Unesco Half Marathon, sulla classica distanza dei 21,097 chilometri e inserita nel calendario della Fidal, costituirà un’opportunità in più per partecipare al grande evento che la seconda domenica di primavera porterà migliaia di sportivi a correre nel cuore del territorio che comprende i siti Unesco di Cividale del Friuli, Palmanova e Aquileia.

“L’esperimento che abbiamo condotto quest’anno, introducendo una gara sulla distanza dei 21 chilometri, ma non omologata come mezza maratona, ha avuto successo", spiega Giuliano Gemo, presidente del Comitato organizzatore dell’Unesco Cities Marathon. "Da qui, l’idea di organizzare una vera e propria mezza maratona, regolarmente omologata e che la Fidal ha già inserito nel calendario nazionale. I runners che il 31 marzo verranno a correre in Friuli Venezia Giulia potranno così scegliere tra maratona e mezza maratona, oltre che fra tanti altri eventi. L’offerta organizzativa legata all’Unesco Cities Marathon, già molto ampia, si allargherà ulteriormente”.

All’edizione 2019 dell’Unesco Cities Marathon mancano ancora più di 150 giorni, ma la macchina organizzativa dell’evento, che nel 2018 ha registrato oltre duemila partecipanti, è già in movimento. Lo slogan dell’appuntamento del prossimo anno – “Dritti al traguardo” – fissa già un obiettivo: anche la settima edizione dell’Unesco Cities Marathon sarà un grande festival della corsa in tutte le sue declinazioni.

“A maratona e mezza maratona – continua Gemo - si accompagnerà Unesco in rosa, la grande corsa al femminile che ha debuttato con successo quest’anno e sarà aperta, come le altre distanze, agli appassionati del Nordic Walking. Confermati anche maratona e mezza maratona sui pattini, il triathlon in due giornate e la corsa dedicata agli Special Olympics, oltre alla staffetta scolastica che farà da introduzione al weekend della maratona”.

L’universalità di un gesto apparentemente così semplice come la corsa troverà così la più completa espressione nel fine settimana dell’Unesco Cities Marathon. Il resto lo farà il fascino di un territorio che ha molto da offrire, a partire dalle suggestioni offerte dai siti Unesco di Cividale del Friuli, Palmanova e Aquileia. Le iscrizioni sono già aperte, ogni informazione è disponibile nel sito www.unescocitiesmarathon.it. Già partito anche il lungo tour promozionale che accompagnerà la marcia di avvicinamento all’evento del 31 marzo. Nel weekend, venerdì 26 e sabato 27 ottobre, l’Unesco Cities Marathon sarà presente nei villaggi espositivi delle maratone di Venezia e Lubiana. La grande corsa è davvero iniziata.