Navarria e Battiston formato europeo

Ci sono due atlete friulane tra i convocati dell'Italia per i Campionati Europei di scherma che si disputeranno a Dusseldorf tra il 17 e il 22 giugno. Si tratta della spadista Mara Navarria, titolare della squadra di spada femminile, e della sciabolatrice Michela Battiston, scelta come riserva in Italia dal ct della sciabola Giovanni Sirovich. Se quest'ultima, atleta dell'Aeronautica Militare cresciuta nella Gemina Scherma, entrerà in azione solo in caso di infortunio di qualche sua compagna, la spadista dell'Esercito originaria di Carlino che si allena a Rapallo sarà tra le favorite della sua gara.

La prova individuale di Mara Navarria si disputerà il 19 giugno, mentre quella a squadre, in compagnia di Rossella Fiamingo, Federica Isola e Alice Clerici, è prevista per il 22 giugno.