Nessun atleta africano a Trieste, esplode il caso

Sul Trieste Running Festival si è ufficialmente aperto un caso a livello nazionale. Lo scontro? E' legato alla decisione dell'organizzazione di escludere i podisti africani dalla corsa. Una scelta che ha fatto immediatamente scattare le accuse di razzismo, ma che è stata rivendicata a pieno titolo da Fabio Carini, a capo dello staff dell'evento, che ribadisce: "Abbiamo scoperchiato il vaso di Pandora. Trieste Running Festival dice no al mercimonio di eccellenti corridori africani sfruttati da manager che si arrichiscono sulla pelle e sulle gambe altrui. Questa è l’unica verità che deve aprire una nuova era dello sport fondato sul rispetto dei valori".

Sul caso, in attesa di una presa di posizione ufficiale delle istituzioni sportive, locali e nazionali, è intanto scoppiata una battaglia politica. I primi a sollevare accuse nei confronti dell'esclusione dei top runner africani sono stati gli esponenti del Pd Fvg, con il suo segretario Cristiano Shaurli che aveva attaccato: "Mancava questo al Friuli Venezia Giulia: essere la Regione che non fa correre gli atleti africani. Con motivazioni che hanno un retrogusto d'ipocrisia all'ennesima potenza, la nostra regione apre la stagione della discriminazione nello sport. Il fatto che questa scelta sia frutto di un organizzatore che è anche giornalista dipendente della Regione rende ancora più imbarazzante tutta la situazione".

Sul punto, immediata la reazione del governatore Massimiliano Fedriga che, su Facebook, replica: "Questi poveretti non si rassegnano di aver perso e utilizzano una maratona (non organizzata dalla Regione) per scrivere falsità e offese. Hanno perso il controllo. Glielo facciamo tornare con una bella querela, che dite?".

"Ancora una volta il governo regionale non solo approva ma difende una scelta che discrimina gli stranieri, soprattutto se africani!", è il commento del consigliere regionale di Open Sinistra Fvg, Furio Honsell. "Se si fosse davvero voluto tutelare gli atleti sfruttati dai loro manager, che certamente purtroppo ci sono, si sarebbe potuto aumentare il premio di ingaggio oppure dire semplicemente che si escludevano da accordi alcuni manager, indipendentemente dai loro atleti. Ma questo non è stato dichiarato. Ancora una volta, invece, si preferisce promuovere la 'caccia allo straniero', sperando ed evidentemente riuscendo ad acquisire crediti presso una Giunta Regionale per la quale questo è diventato l'unico obiettivo. Anche a Berlino nel '36, Jesse Owens riuscì a gareggiare!".

"Per prima cosa va precisato che l'iscrizione alla gara non è preclusa a nessuno", è il commento di Paolo Menis (M5S). "Il problema sollevato, quello dello sfruttamento dei corridori africani da parte di manager senza scrupoli, esiste ed è relativo ai cosiddetti top runner, corridori che vengono pagati per partecipare alle gare. Problema vero ma la linea scelta per affrontarlo è sbagliata. Spero che l'organizzazione ci ripensi e che abbiano il coraggio di dare un segnale vero, forte e non discriminatorio; che scelgano per esempio di non pagare nessun top runner (europeo, asiatico, africano, americano) come ha fatto lo scorso anno l'organizzatore della mezza maratona di Lucca oppure di mettere in palio dei premi in denaro da consegnare direttamente nelle mani dei corridori primi classificati".

Sulla questione, interviene anche Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza con delega allo sport: "Sbagliato escludere gli atleti africani. Non è così che si risolvono i problemi. Ma attenzione perché il malessere esploso a Trieste nasconde l'ennesimo sfruttamento, quelli che chiamo gli scafisti dello sport. Aprirò subito un'indagine interna per quanto riguarda le mie competenze. Ascolterò tutte le parti in causa per fare chiarezza".

Pure il vicepremier, Luigi Di Maio, si esprime sul cao: "È giusto combattere lo sfruttamento dei corridori africani, il professionismo è professionismo sempre e come tale deve essere retribuito, ma non è così che si fa, non è escludendoli da una gara che si combatte il problema. Anzi, così il problema si aggrava e la vicenda in se' per come sta emergendo rasenta la follia".

A margine del botta e risposta politico, s'inseriscono, poi, le prese di posizione degli altri eventi sportivi legati al mondo della corsa. Dalla Maratonina Udinese alla Corsa della Bora, sono già diverse le associazioni che organizzano corse a prendere le distanze da questa decisione. La polemica, insomma, non si placa.