Nibali e Viviani lanciano We Like Bike

Tutto pronto per il Cycling Stars Criterium Città di San Daniele, una vera e propra parata di stelle delle due ruote, in programma martedì 4 giugno. L'evento darà ufficialmente il via alla prima edizione di We Like Bike, in programma fino a domenica 9 giugno.

Rifacendosi alla tradizione del “Circuito degli assi”, la prova sandanielese si pone quasi come un'appendice del Giro d’Italia 2019 e si correrà in notturna, con tanti big alle prese con la sommità del colle. Un percorso tutt’altro che pianeggiante con diversi punti molto tecnici che, quasi sicuramente, faranno la differenza nella parte finale della gara.

Alla kermesse sono attesi una trentina di “reduci” del Giro, con Elia Viviani e Vincenzo Nibali tra i protagonisti. Accanto a loro ci saranno Giulio Ciccone, Valerio Conti, Fausto Masnada, Andrea Vendrame, Antonio Nibali, Damiano Sima, Imerio Cima, Marco Marcato, Marco Frapporti, l'idolo di casa Davide Cimolai, Paolo Simion, Lorenzo Rota, Matteo Fabbro, Davide Gabburo, Alberto Bettiol, Giovanni Carboni, Michelle Honorè e Andrea Garosio.

Il circuito si sviluppa e termina in piazza Duomo, scendendo lungo viale del colle fino a piazza IV Novembre, per risalire la via Umberto I verso l’arrivo. Il tracciato ha quindi un discreto dislivello da percorrere in ascesa fino al traguardo. Prima della partenza e dopo l’arrivo i partecipanti faranno capo ai “paddock” allestiti con appositi pullman in piazza IV Novembre, proprio ai margini del tracciato della gara; nello stesso luogo è previsto, dopo la conclusione della kermesse, un brindisi con una fetta di prosciutto assieme ai campioni.

È evidente che l’intera sommità del colle sarà chiusa al traffico proveniente da ogni direzione fin dal pomeriggio del 4 giugno. Gli appassionati troveranno comodi parcheggi nelle immediate vicinanze del circuito, allestiti a partire da via Udine e da via Cesare Battisti, con apposite segnalazioni ed opportuna assistenza. Dai parcheggi sarà possibile raggiungere facilmente, a piedi, sia il circuito che piazza IV Novembre e il centro.