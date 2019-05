Nuove conferme per il Pordenone

Il Pordenone Calcio continua a lavorare per la rosa che, nella prossima stagione, militerà in serie B. E lo fa partendo dai giocatori che sono stati protagonisti della storica promozione. Dopo le tre conferme annunciate ieri - Michele De Agostini, Gianvito Misuraca e Salvatore Burrai – oggi è stato prolungato di una stagione il contratto del centrocampista Francesco Bombagi, con i ramarri fino al 2021.

In neroverde dal gennaio 2018, Bombagi è stato grande protagonista dell’annata 2018/2019. Ha realizzato il primo gol neroverde della stagione (all’Albinoleffe in Coppa Italia), ripetendosi due volte in campionato (con Ternana e FeralpiSalò). Cinque gli assist.

Contratto rinnovato per l’attaccante Simone Magnaghi; il nuovo accordo scadrà nel giugno 2021. In due stagioni con la maglia del Pordenone Magnaghi ha realizzato 12 reti: 6 nel 2017/2018 e altrettanti (con 2 assist) nella trionfale stagione 2018/2019, in cui la squadra neroverde ha vinto campionato e Supercoppa.