Old Wild West nuovo sponsor dell'Apu

Giornata memorabile per la pallacanestro friulana: Old Wild West è il nuovo “title sponsor” di Apu. La società udinese si lega, per i prossimi due anni, a un’altra eccellenza del territorio friulano, per penetrare sempre più nel cuore dei tifosi che, comunque, vedranno ancora lo storico simbolo di Gsa sulle maglie bianconere.

Nel ringraziare Gsa per tutto quello che ha fatto in questi anni, non solo per lo sport udinese, ma per tutta la comunità friulana, Apu accoglie con grandissima soddisfazione Old Wild West. Prestigioso marchio che riceve con entusiasmo il testimone, per portare avanti un progetto sportivo che sta regalando soddisfazioni e notorietà a tutto il territorio.

Gsa, che ha già affiancato la squadra durante otto anni ricchi di vittorie, rimarrà come gold sponsor. Respiro internazionale e radici friulane per Old Wild West, che ha affiancato l’Apu fin dall’inizio della sua storia ai tempi della Serie C e che oggi decide di sostenere la prima squadra, una delle eccellenze sportive della nostra regione.

“Oggi si apre una nuova pagina del libro del basket friulano – commenta il presidente bianconero, Alessandro Pedone -. Il percorso è stato fin qua esaltante e ricco di soddisfazioni tali da richiamare l’attenzione di un marchio di caratura internazionale come Old Wild West. Mi piace ricordare come Old Wild West ci abbia accompagnato fin dal primo giorno rendendosi ora disponibile a fare un ulteriore investimento a dimostrazione di come il fenomeno pallacanestro sia più che mai in clamorosa ascesa nella nostra regione. Ringrazio l’amico e AD di Compagnia Generale Ristorazione Marco Di Giusto, che ha creduto in noi fin dall’inizio di questa avventura, e gli cedo con piacere e orgoglio il title sponsor della nostra amata squadra”.

“Old Wild West è sensibile al mondo dello sport in generale e ancor più al mondo del basket – spiega Marco Di Giusto, amministratore delegato di Cigierre SpA, gruppo leader della ristorazione servita, che oltre ad Old Wild West, controlla anche i marchi America Graffiti, Temakinho, Wiener Haus, Shi’s e Pizzikotto -. Perciò, dopo la recente scelta di rinnovare per altri due anni l’accordo di collaborazione con la Lega Nazionale Pallacanestro, che ci vede title sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B anche per le stagioni 2019-2020 e 2020-2021. Siamo orgogliosi di continuare a sostenere in maniera ancora più importante la squadra di Udine, città in cui Old Wild West e nata e che ci ha accolto fin da subito con entusiasmo. Spero che questa collaborazione possa dare un ulteriore contributo a Pedone e al suo team per il raggiungimento di obiettivi sportivi all’altezza della piazza e del meraviglioso pubblico che ha sempre sostenuto l’APU Pallacanestro Udine”.