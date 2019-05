Palmanova, Festa dello sport in stile Nba

Appuntamento con la grande Nba e le vicende del basket americano. A raccontarne i retroscena, venerdì 10 maggio a Palmanova, sarà Riccardo Pratesi, giornalista de la Gazzetta dello Sport. Alle 18.30 nel Salone d’Onore del Palazzo municipale, presenterà il suo libro “30su30 - Viaggio tra le trenta Arene del basket Nba come fotografia del profilo sportivo dell'America”, con i contributi di Danilo Gallinari, Luigi Datome, Marco Bellinelli ed Ettore Messina. A moderare l’incontro Alessandro Saviantoni, cestista palmarino, e Piero Tallandini, giornalista sportivo del Messaggero Veneto.

Si parlerà di come le trenta Arene Nba siano la fotografia del profilo sportivo dell'America. La loro visita come pretesto per il racconto dei diversi modi in cui è declinata la pallacanestro nelle città delle franchigie, nel loro Stato, tra i 50 statunitensi. L'approccio da show per il pubblico, alle partite, tra hot dog e soda, i fantasy games macchine da soldi, il giro di scommesse sportive da capogiro. I media americani, quelli dei podcast ma pure del politically correct. Con una riflessione anche sullo sport e i media del Bel Paese.