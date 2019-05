Palmanova, oltre 950 'indiavolati' alla Hell's Race

Un tempo cupo e una leggera pioggerellina hanno accompagnato a Palmanova la prima edizione della Hell’s Race, Obstacle Course Race nella quale si sono sfidati oltre 950 appassionati di questo sport. Una corsa su due distanze, 6+ e 12+ chilometri, intervallata da oltre 30 ostacoli artificiali. Non si doveva solo correre ma anche scavalcare muri, strisciare sotto il filo spinato, trasportare pesi, affrontare prove di mira e di memoria, fino a superare i cinque rig, le strutture più impegnative di questa tipologia di corsa, due delle quali sorgeranno proprio nel centro della Fortezza.

Partite le varie batterie, divise tra competitivi e non competitivi, supportate dallo speaker Francesco Giardina, voce ufficiale delle Spartan Race italiane. La OCR (Obstacle Course Race) è una tipologia di gara non tradizionale, che prevede una corsa che combina ostacoli da superare, naturali e artificiali. Uno sport nuovo e completo in cui si sfida in maniera estrema la propria resistenza e dove la competizione non è rivolta verso gli altri ma verso sé stessi.

Al nastro di partenza presenti nomi importanti della scena italiana oltre a tantissimi altri “indiavolati” provenienti non solo dalla nostra regione ma anche da Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Campania e Piemonte.

Il tracciato prevedeva la partenza da Piazza Grande per poi percorrere Contrada Savorgnan e proseguire lungo i Bastioni.

