Partenza con il botto per le azzurre al Mondiale

Non si poteva desiderare partenza migliore per il Mondiale di calcio femminile dell'Italia. Le azzurre capitanate dalla giuliana Sara Gama hanno superato per 2-1, in rimonta, l'Australia, grazie alla doppietta di Barbara Bonansea. Sfida ricca di emozioni e colpi di scena. Al 9', la var annulla una rete proprio a Bonansea, per fuorigioco millimetrico. Poi le australiane crescono e passano in vantaggio al 22' grazie a un rigore, provocato proprio da capitan Gama, e trasformato, in seconda battuta da Kerr.

Nella ripresa, la musica cambia. Le azzurre crescono minuto dopo minuto e sfoderano una prestazione tutta grinta e cuore che, dopo il pareggio, al 56', consente di resistere all'offensiva delle avversarie e trovare il gol della vittoria nei minuti di recupero.