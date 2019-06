Poker d’assi al Croatia Open Umag

Dopo Fabio Fognini (vincitore nel 2016 e ormai alla sua 11esima presenza in terra croata), anche il campione in carica Marco Cecchinato, l’amatissimo Paolo Lorenzi (finalista nel 2017, alla settima iscrizione) e Thomas Fabbiano hanno confermato la loro partecipazione alla 30esima edizione del Plava Laguna Croatia Open Umag 2019, torneo di tennis inserito nel circuito ATP World Tour 250 series in programma dal 12 al 21 luglio.

Il programma completo, stilato per l’atteso trentennale della kermesse sportiva più importante dell’intera Croazia, è stato presentato questa mattina a Trieste nel corso della conferenza stampa ufficiale per l’Italia ospitata nella sala ‘Paolo Alessi’ del Circolo della Stampa. Tra gli ospiti, il vice sindaco di Umago, Mauro Jurman, il direttore del comitato organizzativo del torneo, Arlen Brozić, e l'assessore regionale Fabio Scoccimarro. Hanno preso la parola anche i rappresentanti del Comune e della Questura di Trieste, del Coni, della Fit (Federazione Italiana Tennis, il presidente regionale Antonio De Benedittis) e dell'Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana, il vicepresidente regionale Matteo Contessa).

Fognini ritorna a Umago a tre anni dal suo trionfo, avvenuto tra gli applausi dagli spalti dalla moglie Flavia Pennetta, vincitrice dell’US Open 2015. “Sono davvero felice di partecipare all’edizione del trentennale", il messaggio fatto pervenire dall’azzurro. "Porgo i miei complimenti a tutti gli umaghesi e agli organizzatori per questa edizione speciale, ma desidero anche ringraziare tutti i tifosi per l’amore e il supporto che mi hanno sempre regalato durante il torneo, sperando di vedere come sempre tanti italiani sugli spalti”.

I match si disputeranno, come tradizione, sui campi in terra rossa del complesso Stella Maris di Umago (Croazia), Città Europea per lo Sport 2018, dove l'organizzazione della kermesse ha già ufficializzato anche le presenze del vincitore del 2017, il russo Andrey Rublev, e del beniamino di casa Borna Ćorić che punta dichiaratamente a inserirsi nell'albo d'oro del torneo dopo il successo del 2018 firmato da Cecchinato.

Il Plava Laguna Croatia Open Umag costituisce il più grande evento sportivo annuale dell’intera Croazia e, come tradizione, abbinerà eventi agonistici a spettacolo, cultura ed enogastronomia di assoluto spessore. I riflettori, infatti, sono già puntati sulle due sfide-spettacolo in programma rispettivamente sabato 13 e mercoledì 17 luglio sulla terra rossa dello stadio centrale. In entrambe le occasioni, proprio nella struttura a lui intitolata, il protagonista sarà l’indimenticato Goran Ivanisevic.

Sabato 13 luglio, infatti, la serata inaugurale porterà al Goran Ivanisevic Stadium l’atteso remake della prima finale in assoluto disputata nell’ambito del torneo, quella del 1990. A conquistare il trofeo era stato Goran Prpić, superiore al più giovane avversario. La serata proseguirà quindi nella Dance Arena dove si svolgerà il concerto di apertura della kermesse che vedrà sul palco l’artista istriano Tony Cetinski.

Mercoledì 17 luglio, quindi, Ivanisevic sarà nuovamente impegnato in una sfida proveniente dal passato, quando verrà raggiunto sul campo da Patrick Rafter, suo avversario nella leggendaria e rocambolesca finale nell’All England Club di Wimbledon nel 2001. A seguire, spazio a DJ di fama mondiale e dal duo dell’Ultra Music Festival di Spalato, gli W&W.

Nell’ambito del variegato programma d’intrattenimento sono previste anche le esibizioni della Queen Tribute Band, mentre il compito di infiammare ulteriormente le piste da ballo sarà affidato a numerosi DJ di fama internazionale come Salvatore Ganacci e Gianluca Vacchi, seguito sui social network da oltre dodici milioni di fan. Da non perdere, infine, la performance di Mike Candys, uno degli artisti più gettonati nel mondo della musica house, dance ed electro house.

Il torneo di Umago, è amato non solo dai giocatori, ma anche dagli ospiti e dai visitatori provenienti da tutto il mondo. Anche quest’anno sono previsti migliaia di italiani che, oltre a godere di un ricco programma di dieci giorni all’insegna della gastronomia e dell’intrattenimento, faranno il tifo per i loro beniamini. “Da ormai trent’anni il rinomato torneo ATP Croatia Open promuove la nostra città in tutto il mondo, confermando il suo ruolo di ambita meta turistica, sportiva e gastronomica, nonché centro del divertimento e luogo d’incontro per generazioni di umaghesi, visitatori nazionali e stranieri. Questa edizione è particolarmente importante per Umago, detentore del titolo di Città europea dello Sport, che da tre decenni a questa parte ospita uno spettacolo tennistico di caratura mondiale”, ha dichiarato il vicesindaco di Umago, Mauro Jurman.

L’Istria Gourmet Festival sarà come sempre un inevitabile punto d’incontro per tutti i buongustai. La ricchezza della cucina istriana e dei vini più pregiati offrirà ai visitatori momenti di puro piacere grazie a svariati gourmet point. Nell’ambito dell’evento ‘Il fascino segreto dei vini istriani’, inoltre, verrà eletto un fuoriclasse che si aggiudicherà il fiammante titolo di vino ATP 2019 tra i migliori già selezionati in precedenza. La Social Arena, infine, costituirà un altro punto d’intrattenimento per il sorteggio, gli incontri con atleti e artisti di successo, nonché allenamenti nella palestra all’aperto. Inoltre, dal 13 al 15 luglio, i visitatori potranno partecipare al torneo di videogames, organizzato dalla Good Game Global, nonché divertirsi nel ‘3 days stand alone’ corner.

I biglietti per le due sfide-esibizione e per tutte le partite sono già disponibili sulla pagina web ufficiale del torneo, comprensiva di tutte le informazioni e dei programmi collaterali, alla pari della pagina Facebook ufficiale.