Pordenone in campo l'11 maggio per la Supercoppa di Lega Pro

E' stato effettuato oggi pomeriggio il sorteggio per le gare di Supercoppa di Lega Pro. Il Pordenone, fresco vincitore del gruppo B, se la vedrà con le altre due prime della classe della serie C. I ramarri scenderanno subito in campo, sabato 11 maggio a Chiavari, in Liguria, contro la Virtus Entella. Fischio d'inizio alle 20.30.

In caso di sconfitta gli uomini di Tesser giocheranno in casa con la Juve Stabia il 18 maggio, altrimenti torneranno in campo contro i napoletani il 25, lasciando prima spazio alla sfida Juve Stabia-Virtus Entella. Chi vincerà il triangolare alzerà il trofeo di Lega Pro.