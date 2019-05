Prata: Radin lascia, Deltchev continua

Luciano Sturam sta iniziando a plasmare la sua prima “creatura” da direttore sportivo. Senza farsi pressare dalle necessità e cercando di scegliere le persone più adeguate all’impianto di gioco che coach Jacopo Cuttini ha in mente, Sturam ha iniziato il primo giro di colloqui con la vecchia guardia gialloblù.

Il primo ha rispondere “Presente!” è stato Nedialko Deltchev. Lo schiacciatore di origine bulgara ha dato la sua disponibilità a continuare la sua avventura con i Passerotti. Questa per il 37enne sarà la nona stagione nelle fila del C.S. Prata, ma nonostante la lunga militanza Ned la vive con immutato entusiasmo.

“Per me è stato facile dire di si a Prata – racconta – ormai qui è una seconda casa. Sono a Prata dal 2011 e il fatto di aver instaurato un rapporto così longevo la dice lunga sulla mia disponibilità a contribuire ancora alla causa di questa squadra. È inutile dire che a Prata sto benissimo e giocare in questo palazzetto,con questa tifoseria ripaga di tutti i sacrifici che si fanno durante l’anno”.

A fronte di una conferma, arriva anche un addio. Dopo 21 anni, una vita. E’ il tempo che Andrea Radin ha passato sui parquet pallavolistici di tutta Italia. Dopo sette anni in maglia gialloblù e la magicacavalcata che ha portato i Passerotti della Tinet Gori Wines dalla B2 alla A2 il 35enne schiacciatore di San Quirino ha deciso di appendere le ginocchiere al chiodo e cessare la propria carriera agonistica. La decisione era nell’aria, ma Andrea l’ha comunicata ufficialmente al ds Sturam.

“Sono contentissimo dei miei anni a Prata", è il pensiero di Radin. "Sono state sette stagioni cariche di soddisfazioni che hanno portato questo gruppo dalla B2 alla A2. Mi sono tolto lo sfizio di tornare nella seconda categoria nazionale, ma ora è venuto il momento di privilegiare la mia attività lavorativa. Tutti gli anni passati in palestra sono stati educativi e mi hanno aiutato anche nel lavoro. Ora continuerò a seguire da tifoso i risultati dei miei compagni. E non è escluso che in un secondo momento io possa dare una mano in società sfruttando le mie competenze professionali ed imprenditoriali”.