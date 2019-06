Quarta edizione di Laguna bike

Domenica 23 giugno risulta programmata la quarta “Laguna bike” e, per la edizione 2019 di questa pedalata non competitiva la quale si svolge fra scenari storici e naturali molto belli, il Ciclo Assi Friuli che organizza ha scelto un testimonial di tutto rispetto.

Si tratta di Daniele Pontoni, il varianese che rimane uno fra i maggiori interpreti nella specialità del ciclocross: due titoli mondiali e altrettante Coppe del Mondo e 14 tricolori (con l’aggiunta di altri tre nelle mountain bike) arricchiscono il palmares di quello che va considerato uno dei principali campioni vantati dallo sport friulano. Attualmente alleva talenti nella sua società DP66 (acronimo delle iniziali di personali nome, cognome, anno di nascita), collezionando continua sequenza di successi. Fedele alla sua terra, Pontoni non manca mai di garantire presenza ad appuntamenti pubblici quando viene sollecitato al riguardo.

Cosicchè a lui spetta il compito di aprire la pedalata con base di partenza (ore 10 e ritrovo dei partecipanti alle 9 nel parco di via Minut) da Aquileia e sviluppo attraverso San Lorenzo di Fiumicello, Cà Viola, Boscat e Belvedere (dove viene previsto un posto di ristoro) fino a raggiungere Grado percorrendo la panoramica pista ciclabile che taglia la laguna. Sull’Isola d’oro c’è un’ora libertà, in maniera che i pedalatori possano addentrarsi per sue vie e piazzette. Quindi il rientro ad Aquileia (previsto verso le ore 13) con successivo pasta party curato dal locale ristorante “Ai Patriarchi”.

La quota di iscrizione è di 10 euro comprendente affiliazione al Ciclo Assi Friuli, assistenza durante il percorso, assicurazione, ristoro e pasta party, nonché l’omaggio di un comodo zainetto. I minori di dieci anni, i quali devono essere accompagnati, non pagano. Informazioni telefonando a 335/776049. Per chi da Udine intende raggiungere Aquileia in pullman (attrezzato per il trasporto delle biciclette) rivolgersi alla Saf (0432/524406).