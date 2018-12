Quattro nuovi ingressi tra gli Azzurri udinesi

In occasione del 70esimo anniversario di nascita dell’Associazione atleti olimpici e azzurri d'Italia, la sezione di Udine ha organizzato per giovedì 13 dicembre al ristorante Costantini di Collalto di Tarcento, l’annuale conviviale azzurra. Nella occasione, entreranno a far parte del ‘club’ quattro nuovi soci, ovvero Renato Bulfon (ciclismo), Giovanni Franzolini e Carlo Maiorana (atletica leggera) e Caterina Venturini (bocce).

Ma il presidente Enzo Del Forno e il suo consiglio direttivo avranno anche modo di premiare alcuni atleti e dirigenti. Il riconoscimento ‘Giovani Emergenti’ sarà assegnato allo schermitore Alberto Fornasir, mentre quello ‘alla carriera’ andrà a Marcello Zoratti, anima della pesistica friulana. Infine, l'ambito premio Borta andrà al campione del mondo di ciclismo paralimpico Michele Pittacolo. Alla serata sono invitati atleti e amici degli azzurri.