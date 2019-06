Rizzi d'oro, Navarria di bronzo

La giornata conclusiva della rassegna tricolore di Palermo ha visto in pedana l'assegnazione dei titoli di serie A1 a squadre di fioretto femminile, spada femminile e sciabola maschile.

Nella spada femminile, le Fiamme Oro si sono aggiudicate il titolo italiano a squadre grazie alla stoccata del 34-33 portata a segno nel minuto supplementare dalla friulana Giulia Rizzi nell'assalto di finale contro l'Aeronautica Militare. Sul gradino più alto del podio, quindi, a festeggiare sono state l'udinese assieme ad Alberta Santuccio, Alice Clerici ed Eleonora De Marchi.

In semifinale le Fiamme Oro si erano imposte per 33-32 sul team del Esercito dell'altra campionessa friulana in gara, Mara Navarria, con le compagne Francesca Boscarelli, Roberta Marzani e Brenda Briasco, poi terze grazie al successo per 45-31 sulla Methodos Catania, fermata in semifinale sul 45-29 dall'Aeronautica.