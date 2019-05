Running tra le vigne, vincono Tegegn e Megersa

Partecipazione record per la corsa inserita in un paesaggio costellato da vigneti, dai quali nascono le rinomate bollicine degli spumanti Naonis La Delizia, a partire dalla sempre più richiesta cuvée Jadér: successo il 1° maggio 2019 a Casarsa della Delizia per il Running tra le vigne - trofeo Jadér Naonis che celebra il citato spumante casarsese di successo.

La prova era valida come tappa della Coppa Provincia di Pordenone di podismo, a carattere regionale open riservata alle categorie Juniores (18 anni), Promesse, Seniores e Master. Ricco pacco gara con una bottiglia di Jadér, sacca porta scarpe sempre firmata Jadér, merenda della ditta Pomis, pubblicazione della Pro Casarsa e buono sconto per i chioschi della Sagra del Vino. Il percorso ha visto, oltre la strada asfaltata, dei brevi tratti su strade bianche e su fondo sterrato/erboso attraverso i vigneti per una lunghezza di circa 10 km toccando anche il vicino Comune di Valvasone Arzene e con sullo sfondo le montagne friulane imbiancate dalle recenti nevicate.

Straordinario il colpo d’occhio alla partenza visto che oltre ai runner agonisti da piazza Cavour sono partiti anche i partecipanti alla 47esima Marcia del Vino aperta a tutti su due percorsi immersi nelle strade di campagna da 6,5 e 13 chilometri. In totale, quindi, sono stati 2 mila i partecipanti alla giornata podistica, con un centinaio di volontari a supportarli durante la corsa. Il tutto all’interno della 71esima sagra del vino di Casarsa della Delizia, grande festa dell’enogastronomia regionale nei cui chioschi, al termine della competizione, tutti si sono potuti rifocillare oltre a godere degli eventi in programma nella manifestazione.

Passando ai risultati del Running tra le Vigne-trofeo Jadér Naonis, straordinaria la gara femminile. Merito dell'atleta etiope Addissalem Belay Tegegn (Atletica Brugnera Friulintagli), già vincitrice lo scorso anno che con 33'05" ha siglato il record della manifestazione. Un crono, il suo, che è risultato anche il 4° tempo assoluto, visto che per gran parte di gara ha corso, superando nel finale, il gruppo di atleti maschi che si stava giocando il terzo posto. Seconda piazza per la connazionale Ayele Meseret Engidu (Atletica Saluzzo) in 36'21" mentre terza la friulana Marta Pugnetti (Malignani Udine) in 38'35".

Tra gli uomini fin dai primi km duello tra due runner africani. Alla fine l'ha spuntata l'etiope Dereje Tola Megersa (Atletica Saluzzo) in 30'53", precedendo con un'azione di forza sviluppatasi negli ultimi due km Celestin Nihorimbere del Burundi (Friulintagli Brugnera), il quale è giunto in 31'35". Terzo il friulano Matteo Fantin (Friulintagli Brugnera) in 32' 52".

Per la classifica a squadre, primo posto per GP Livenza Sacile, secondo Atletica Coop Casarsa San Martino, terzo Podisti Cordenons.

Come detto anche grande partecipazione alla non agonistica Marcia del Vino. Questa la classifica dei gruppi più numerosi: primi Cjaminà Ridint San Giovanni, secondi Podisti 2011, terzi Marciatori Purliliesi Porcia.

Alle premiazioni, condotte da Gilberto Zorat, sono intervenuti la sindaca di Casarsa della Delizia Lavinia Clarotto con l'assessore allo sport Tiziana Orleni, il presidente della Pro Casarsa della Delizia Antonio Tesolin e quello della Libertas Casarsa Adolfo Molinari, il presidente della Fidal Pordenone Ezio Rover, il presidente dei Viticoltori Friulani La Delizia Flavio Bellomo e il direttore commerciale Mirko Bellini, il presidente di Coop Casarsa Mauro Praturlon, il sindaco di Valvasone Arzene Markus Maurmair con l'assessore all'agricoltura e ambiente Annibale Bortolussi.

Come ogni anno prima della partenza dei runner passaggio dei ciclisti partecipanti al raduno ciclosportivo Città di Casarsa della Delizia – Memorial Pillon Flaborea Lenarduzzi di circa 80 km lungo le strade del Friuli e curato dal Gruppo ciclistico Casarsa.

Gli appuntamenti podistici della Sagra del Vino sono stati organizzati dalla Pro Casarsa della Delizia insieme a Città di Casarsa della Delizia, Libertas Casarsa, Atletica Coop Casarsa San Martino al Tagliamento, Fidal e PromoTurismoFVG. Il tutto in collaborazione con Comune di Valvasone Arzene, Pro Loco di San Lorenzo, La Beorcja, Cjaminà ridint, Quelli della notte e del monte Jouf. Prezioso il sostegno dei main sponsor Viticoltori friulani La Delizia, Friulovest Banca, Coop Casarsa e Pomis. Assistenza sul percorso grazie anche ai volontari dell’Avis comunale Casarsa-San Giovanni, Gruppo Ana di Casarsa San Giovanni e Gruppi comunali della Protezione civile. La Coppa Provincia di Pordenone è organizzata dalla Fidal e sponsorizzata da Oro Gildo e Saucony. La Marcia del Vino fa parte del circuito Fiasp.