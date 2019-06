Sacile, sette ori regionali per la Naf

Spiccano i sette ori conquistati dai portacolori della Nuova Atletica dal Friuli ai Campionati regionali di atletica leggera per Master dello scorso weekend a Sacile.

In primis l’inossidabile Nives Fozzer (W85) che si è imposta nel peso 5,23m e martello con 13,55m e già in stagione con in tasca i titoli italiani invernali in queste specialità. Notevole risultato tecnico per Andrea Pittolo, 58 primavere, oltre 1,58m in alto. Nel salto in lungo, con un balzo di 3,69m, Roberto Lacovig, all’esordio nella categoria M70, è salito sul primo gradino del podio rimpiangendo un nullo millimetrico che sarebbe valso 4,20m.

Nel settore lanci doppietta di Giorgio Dannisi (M 70) con 9,34m nel peso e 27,22 nel martello, mentre Michel Piltè (M75) si è contraddistinto nel disco (20,95m). Nella categoria M70, sui 5000m argento di Franco Lovo (27’16”94) e bronzo di Giancarlo Degano (28’41”81). Prossimo appuntamento i Campionati Italiani il 6 e 7 luglio a Firenze.