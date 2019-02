Sale l'attesa per il Trofeo Biberon

Ormai ci siamo. Mancano poche ore alla trentacinquesima edizione (14a internazionale) del Trofeo Biberon, un vero e proprio baby campionato dello sci a cui partecipano centinaia di giovanissimi atleti in rappresentanza degli sci club del Friuli Venezia Giulia ma anche dall'Austria, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Slovenia e Serbia. L'appuntamento è fissato nelle giornate del 3 e 4 febbraio, a Forni di Sopra, sede storica dell'evento.

Il programma, modificato a cause delle cattive previsioni meteo per il weekend, prevede già sabato 2, alle 18.30, uno spettavolo pirotecnico di benvenuto al parterre della pista Cimacuta. Domenica si svolgerà il classico ed atteso slalom gigante (diretta streaming su www.sciclub70.com e sulla pagina facebook dello Sci club 70) che vedrà protagonisti i “superbaby” , “baby” e “cuccioli”. La gara sarà preceduta, come tradizione, dalla sfilata di tutti i piccoli sciatori e le varie delegazioni internazionali e degli sci clubs iscritti.

Nel primo pomeriggio ci sarà il momento più atteso da tutti, ovvero le premiazioni finali con relativi premi e medaglie. A tal proposito, anche in questa 35a edizione sono previsti dei super premi offerti da PromoturismoFvg e dai partners tecnici Rossignol e Podhio.

Lunedì 4 si chiuderà con lo slalom a cui parteciperanno le categorie “baby e cuccioli”, sempre sulla pista Cimacuta.

Sempre a causa delle condizioni meteo ci potrebbero essere dei cambiamenti di orario che verranno pubblicati con tempestività, sulla pagina facebook dello Sci Club 70.

Il Biberon 2019, oltre ad essere una grande festa dello sci dove il tifo e l'entusiasmo da parte dei genitori, amici e compagni di club, rende unica l'atmosfera al parterre, avrà anche una forte valenza sociale grazie alla collaborazione con l'Associazione bambini del Danubio ONLUS. Tutto il ricavato dalle iscrizioni della gara di domenica 3 febbraio, verrà interamente devoluto a questa importante realtà che, nata a Trieste nel 2004, si impegna a facilitare l’accesso alle cure mediche di bambini gravemente malati appartenenti alle famiglie disagiate dell’area danubiano-balcanica.

Il Trofeo Biberon, che ha ricevuto il patrocinio della Regione e del Comune di Forni di Sopra, è organizzato in collaborazione con i comitati regionali del Coni e della Federazione italiana sport invernali e con il sostegno di Promoturismofvg.