Sale l'attesa per l'Aviano-Piancavallo

Di corsa per strade, mulattiere e sentieri. Una lunga arrampicata dalla pianura alla montagna, dove gli atleti saranno accolti dal verde del bosco e dall’azzurro del cielo. Domenica 23 giugno torna l’Aviano-Piancavallo, gara internazionale di corsa in montagna giunta alla settima edizione. La partenza avverrà da Aviano, presso la Casa Via di Natale 2, e il percorso si svilupperà in salita sino all’area sportiva Roncjade, nel cuore del Piancavallo. La distanza? 10 miglia, pari a 16,094 chilometri, con un dislivello positivo di 1.120 metri.

Si tratta di un appuntamento ormai tradizionale, nato come rievocazione della storica Fortajada, organizzata da Franco Gallini negli anni ’70. Per il Piancavallo è anche un evento di valore simbolico, essendo tradizionalmente programmato in apertura di stagione, a rappresentare idealmente la salita dalla pianura alla località turistica.

Di contorno alla gara Fidal, la Fortaiada, prova aperta a tutti sulle distanze di 5 e 10 miglia: potranno parteciparvi anche gli appassionati del nordic walking, che troveranno un ambiente ideale per la pratica della disciplina.

Le iscrizioni sono aperte, sia online attraverso il sito www.endu.net, che in alcuni punti d’iscrizione: la sede dell’Atletica Aviano, in via Girolamo da Porcia ad Aviano (su appuntamento); la Bottega di Ketty, in Piazzale della Puppa a Piancavallo; Rupolo Tour, in via della Repubblica 15 a Sacile; Sportwear Pordenone/Sport a Pordenone, in viale Treviso 3 a Pordenone, e Mio Mio Run, in via Tezza 6 a Conegliano (Treviso).

Premi speciali per le cinque associazioni più numerose (con almeno 10 atleti classificati), per la prima classificata della categoria SF50 (6° memorial Luisa Mattioz) e la prima classificata della categoria SF55 (1° memorial Maria D’Andrea). Pacco gara ufficiale 2019 garantito ai primi 200 iscritti. Da Aviano a Piancavallo, sarà uno spettacolo lungo 16,094 chilometri.