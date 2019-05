Sale l'attesa per la Lignano Sunset Run Half Marathon

Torna a disputarsi in primavera, la stagione in cui aveva felicemente debuttato nel 2016. E il ritorno alle origini promette di essere un successo. Inizia il conto alla rovescia per la quarta edizione di Lignano Sunset Run Half Marathon. L’attesa mezza maratona organizzata dall’Athletic Club Apicilia con il contributo del Comune di Lignano, scatterà alle 19 di sabato 18 maggio dal Lungomare Alberto Kechler. Ma l’evento inizierà il giorno prima, venerdì 17 maggio, con l’apertura, alle 15, dell’Area Expo in Piazza Marcello d’Olivo e tanti eventi collaterali.

Sarà una festa lunga 21,097 chilometri, destinata a coinvolgere l’intero litorale in una grande serata di sport, musica e spettacolo. La manifestazione è stata presentata ieri sera alla Terrazza a Mare. Oltre al presidente dell’Athletic Club Apicilia, Salvatore Vazzana, sono intervenuti tra gli altri l’assessore comunale al Turismo, Massimo Brini, il consigliere comunale Manuel Vignando, il consigliere regionale della Fidal, Giuseppe Donno, l’incaricato del Coni provinciale, Ermanno Scrazzolo, e il presidente di Confcommercio Lignano, Enrico Guerin.

IL PERCORSO - Il percorso di gara si svilupperà per la prima volta in senso orario, collegando le località Pineta, Riviera e Sabbiadoro. Dopo lo start, gli atleti imboccheranno il Lungomare Riccardo Riva, con vista sul mitico Kursaal. Quindi, immersi nel verde della natura, costeggeranno il fiume Tagliamento. La prima parte di gara si svilupperà anche lungo le piste ciclopedonali all’interno della pineta di Lignano Riviera. Poi si aprirà alla vista degli atleti la suggestiva Laguna di Marano. Poco più avanti, il caratteristico Faro Rosso segnerà una sorta di giro di boa. A quel punto, dopo aver percorso il Lungomare Trieste, con vista sulla Terrazza a Mare, simbolo della Lignano turistica, la gara si svilupperà sulla pista ciclopedonale della struttura Bella Italia EFA Village. Da qui, gli atleti arriveranno al traguardo, che quest’anno sarà sul Lungomare Alberto Kechler, esattamente coincidente con il punto di partenza. Il riscaldamento prima della gara e il defaticamento dopo la gara saranno garantiti dal centro Kinesis Club. L’intero pomeriggio di sabato 18 maggio sarà anche accompagnato dall’animazione del dj Michele Patatti.

ISCRIZIONI – Le iscrizioni all’edizione 2019 della Lignano Sunset Run Half Marathon rimarranno aperte sino a domenica 12 maggio (23 euro la quota d’iscrizione individuale, 21 la quota d’iscrizione per i gruppi formati da almeno 9 persone). Sarà però possibile iscriversi all’evento anche presso l’area Expo, in Piazza Marcello d’Olivo, venerdì 17 maggio, dalle 15 alle 19, e sabato 18 maggio, dalle 9 alle 16. Tra gli iscritti c’è anche Silvia Furlani, la runner friulana che da anni sfida, correndo in ogni parte del mondo, la sclerosi multipla.

A SCUOLA DI… ATLETICA – Venerdì 17 maggio, giornata di vigilia della Lignano Sunset Run Half Marathon, l’Athletic Club Apicilia organizzerà anche una manifestazione dedicata ai giovani, con l’intento di promuovere uno stile di vita sano, fondato sull’attività fisica all’aria aperta, e su un’alimentazione salutare. In mattinata, i ragazzi della scuola primaria di Lignano Sabbiadoro parteciperanno alla YoungRun, una corsa su un tracciato di 2 chilometri che si svilupperà nei dintorni di Piazza Marcello d’Olivo. Nel pomeriggio di venerdì 17 maggio, spazio agli alunni dell’istituto comprensivo di Lignano Sabbiadoro, per i quali è prevista la Jump&Run, una gara promozionale di salto in alto e velocità sui 60 metri piani.

“LA REGINA DI NEW YORK” – Venerdì 17 maggio, alle 19, al Bagno n. 3, nei pressi della partenza della Lignano Sunset Run Half Marathon, il giornalista e blogger Alberto Rosa presenterà il libro "La Regina di New York". Un evento da non perdere, aperto a tutti gli appassionati. "La Regina di New York" (Becco Giallo Editore) racconta una storia, realmente vissuta da 20 ragazze, provenienti da tutta Italia, che hanno vissuto un sogno comune tra allenamenti e condivisione, fatica ed entusiasmo, fino a raggiungere il traguardo della Maratona di New York, allenate da Gelindo Bordin. Dalle esperienze delle venti ragazze nasce Gaia che, preparandosi per correre a New York, andrà oltre quello che pensava fosse possibile, impara a volersi bene e trova ciò che cercava: se stessa, né più né meno.

Con la Lignano Sunset Run Half Marathon correrà anche Radio Punto Zero. L’emittente radiofonica regionale, al 42° anno d’attività, sempre al fianco dei grandi eventi, seguirà la mezza maratona con una radiocronaca diretta ed intervisterà gli atleti all’arrivo. Appuntamento sulle frequenze 101.1-101.3-101.5 per il Friuli Venezia Giulia, il Veneto orientale, le Dolomiti, le coste della Slovenia e sulla frequenza 90.100 a Tarvisio (transfrontaliera con l'Austria-Carinzia) e in streaming mondiale su www.radiopuntozero.it, per una radiocronaca davvero senza confini.