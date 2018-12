Scalda i motori l'Ecomaratona del Collio-Brda

Il 27 e 28 aprile torna, con partenza da Cormòns, l’Ecomaratona del Collio-Brda, giunta alla settima edizione. Non sarà soltanto un evento sportivo, ma anche culturale, vitivinicolo e turistico che permetterà ai partecipanti di visitare i luoghi più suggestivi del confine. Nel weekend, oltre alle gare, ci saranno anche eventi collaterali per conoscere al meglio il territorio e le sue peculiarità enogastronomiche.

La gara podistica transfrontaliera, considerata tra le sei ecomaratone più belle d’Italia, si snoderà per lo più su sentieri sterrati e unirà a passo di corsa i territori dei comuni di Cormòns, Dolegna del Collio, Dobrovo (Slovenia), San Lorenzo Isontino e Capriva del Friuli. È questa la caratteristica che la differenzia tra le maratone normali: il percorso sarà interamente disputato tra le vigne che si espandono nella zona del Collio tra il confine italiano e quello sloveno.

Non sarà solo un evento sportivo, ma sarà anche un modo diverso per scoprire un territorio dalle mille sfaccettature e che dà origine ai vini bianchi italiani tra i più conosciuti al mondo. Proprio il punto di partenza dell’ecomaratona, il comune di Cormòns, rientra nella zona di produzione del Collio, rinomata per la produzione di vini bianchi e di vini rossi molto corposi.

Il percorso che sarà affrontato dai podisti si snoderà attraverso la Cantina di Russiz Inferiore, una delle aziende vitivinicole più storiche della regione che può vantare 45 ettari di vigneti in una delle zone più suggestive della provincia goriziana; in seguito raggiungeranno il bosco di Plessiva, un parco naturale che oltre a resti di costruzioni militari è ricco di querce, rubine ad alto fusto e alberi di castagno. Inoltre i runner potranno scoprire a passo di corsa la cantina Klet Brda che a oggi è punto di riferimento per la produzione ed esportazione di vini sloveni. Questa caratteristica cantina riunisce 400 famiglie di viticoltori che da oltre mezzo secolo scrivono la storia di successo della produzione vinicola nella regione slovena Brda.

I vigneti che ricamano le colline diventano, quindi, la scenografica per gli sportivi che passeranno attraverso gli ettari della cantina Schiopetto che si estende sul territorio di Capriva del Friuli (Gorizia), famosa per essere stata la prima a produrre il vino Tocai, oggi conosciuto come Friulano, e a introdurre nuove tecnologie e innovazioni che ai nostri giorni sono fondamentali per la produzione del vino.

Vino ma non solo, infatti, i corridori scopriranno anche l’acetaia Sirk della Subida, marchio famoso in tutto il mondo per esser entrato nelle cucine stellate sia in Italia sia all’estero. Passeranno tra le diverse case realizzate interamente in legno che si trovano ai margini di un rigoglioso bosco di roverelle. L’acetaia è il punto di fusione tra le ordinate terrazze della vigna e il selvatico del bosco.

I runner in questo weekend di fine aprile potranno scegliere tra tre distanze: l'Ecomaratona di 46,2 chilometri e 1.196 metri di dislivello positivo, domenica 28 aprile con partenza in piazza XXIV Maggio (Cormòns) alle 8.15; il Trail di 25.9 chilometri e 777 metri di dislivello positivo, in programma sempre domenica 28 aprile con partenza alle 8.30; e il minitrail di 10,37 chilometri e 40,8 metri di dislivello positivo, che scatterà sabato 27 alle 16.

Le iscrizioni all’ecomaratona e al trail sono già aperte e sono divise in più fasi: fino al 31/12/2018 i costi saranno rispettivamente di 25 e 15 euro a persona per Ecomaratona e Trail; nella seconda, dal 01/01/2019 al 15/03/2019, si pagheranno 30 e 20 euro; nella terza fase, dal 16/03/2019 al 25/04/2019, i prezzi saliranno a 35 e 25 euro; nel weekend stesso dell’evento si potrà partecipare al costo di 45 e 35 euro.

Non sono previste, però, solo distanze competitive: domenica 28 aprile, infatti, sarà possibile partecipare anche a delle camminate ludico – motorie dedicate a tutti coloro che volessero solamente godere del paesaggio offerto dal Collio.

In questo caso i percorsi saranno quattro: Lungo: 20 km – 410 m di dislivello positivo; Medio: 13 km – 315 m di dislivello positivo; Corto: 6.3 km – 120 m di dislivello positivo; Breve: 3.3 km – 25 m di dislivello positivo. La partenza sarà libera e da Piazza Libertà (Cormòns) nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 10. Le iscrizioni saranno aperte fino alle 19 del 20 aprile e potranno essere effettuate presso: Pro loco di Cormòns via Matteotti, 26; Tabaccheria Piazza XXIV Maggio, Cormòns; Fumi e Profumi V.le Friuli, 5 Cormòns; El Condor via Friuli, 117 Cormòns; Edicola via XXIV Maggio, 70 Brazzano.

L’evento è organizzato da A.S.D “Maratona delle Città del Vino”, con la collaborazione dei Comuni di Cormòns (Gorizia) e di Brda (Slovenia) sotto l’egida della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), dell’Associazione Italiana Cultura Sport (AICS) , dell’Italian Ultramarathon and Trail Assosiation (IUTA) e dell’International Trail Running Association (ITRA).

Per maggiori informazioni su regolamento e modalità di iscrizione è online il sito ufficiale: www.colliobrdatrail.it