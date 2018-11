Scatta il derby tra Cussignacco e Quadrifoglio

SERIE A2. L’udinese Cussignacco e la fagagnese Quadrifoglio sono uscite vincitrici anche nella quinta giornata del campionato di serie A2 maschile girone Est. Cussignacco ha vinto in trasferta a Pedavena (14-12) nonostante le assenze pesanti di Zufferli e Tion, determinanti per le prove veloci. Lo stato di grazia e la forza del gruppo hanno contribuito a spostare l’ago della bilancia a loro favore. Dall’altra parte, invece, il team di Fagagna ha concesso solo i 2 punti bandiera ai veneti del Chiesanuova, imponendosi per 24-2.

I pordenonesi della Snua non faticano più di tanto contro il Dolada per chiudere le ostilità sul 22-4. Gli isontini del Villaraspa, invece, tentano l’impresa contro la capolista Marenese ma in quel di Cordignano si fermano sul 16-10. L’incontro Canova-Pederobba è finito 16-10.

La classifica: Marenese 10, Cussignacco 9, Quadrifoglio 7, Snua 6, Villaraspa, Chiesanuova e Canova 4, Dolada e Pederobba 2, Pedavena 0.

Oggi (dalle 14.30) la sesta giornata con: il derby udinese a Cussignacco tra Cussignacco-Quadrifoglio, a Ronchi dei Legionari Villaraspa-Snua, Chiesanuova-Dolada, Canova-Marenese, Pederobba-Pedavena.

SERIE A FEMMINILE. Dopo una settimana di pausa anche la serie A femminile torna in campo con due giornate; le ragazze del Buttrio trascorreranno il weekend in trasferta per provare a tornare in vetta alla classifica.

Classifica: Pramaggiore 6, Buttrio, Saranese e Centallese 4, Forti Sani e Borgonese 2, Auxilium e Bassa Valle 0.

Oggi (ore 15): Bassa Valle-Buttrio, Centallese-Saranese, Forti Sani-Pramaggiore. Domani (ore 9.30): Bassa Valle-Saranese, Centallese-Pramaggiore, Forti Sani-Buttrio; Borgonese-Auxilium (ore 14.30).

PROMOZIONE A. Si sono viste scintille anche nel campionato di Promozione A settore Triveneto. Questi i risultati della seconda giornata. Girone A: Gtn Laipacco-Muggia Bocce 10-12, Nuova Del Corno-Buttrio 14-8, Tre Stelle-Tagliamento 18-4, riposato Pantianicco; Girone B: Granata-Maxim 13-9, Le Valli-Fortitudo 14-8, Saranese-Veronica 18-4, riposato Spilimberghese.

Oggi (dalle 15) la terza giornata con i seguenti incontri: a Buttrio Buttrio-Gtn Laipacco, a Muggia Muggia Bocce-Tre Stelle, a Rivignano Pantianicco-Nuova Del Corno (riposa Tagliamento); a Fiume Veneto Fortitudo-Saranese, ad Adegliacco Maxim-Le Valli, a Spilimbergo Spilimberghese-Granata (riposa Veronica).