Scherma, a Trieste gli Europei Under 23

Dopo aver ospitato i Campionati Italiani Assoluti nel 2013, in occasione del 150° anniversario della fondazione della Società Ginnastica Triestina, ed essere stata la sede dei Campionati Italiani Master nel 2018, Trieste nel 2021 accoglierà uno dei più importanti eventi schermistici continentali: i Campionati Europei Under 23. È questa una delle decisioni assunte lunedì a Düsseldorf dal congresso della Confederazione Europea di scherma, riunitosi in concomitanza con la prima giornata di gara dei Campionati Europei Assoluti.

La candidatura italiana per la rassegna under23 è stata accolta favorevolmente dal plenum dei presenti, anche alla luce delle positive esperienze di eventi internazionali ospitati dalla scherma azzurra, ultimo dei quali i recenti Campionati Europei Cadetti e Giovani svoltisi a Foggia che hanno ricevuto il plauso da parte della Confederazione continentale.

“Il congresso - spiega il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Giorgio Scarso - ha accolto favorevolmente la candidatura che abbiamo avanzato. Ciò non solo alla luce della credibilità internazionale di cui l'Italia gode, ma anche per la città di Trieste che rappresenta uno dei principali centri europei di integrazione culturale. Sarà l'occasione per l'Italia non solo per premiare l'effervescenza del movimento schermistico del Friuli Venezia Giulia confermando il pieno coinvolgimento del territorio nazionale, ma anche per avere un'ulteriore vetrina internazionale in vista di possibili ulteriori impegni agonistici da ospitare nel nostro territorio".

Grande soddisfazione anche da parte di Paolo Menis, presidente del Comitato Regionale FIS del Friuli Venezia Giulia. “L’assegnazione degli Europei Under 23 a Trieste è un’ulteriore conferma del ruolo che il nostro territorio e il nostro movimento hanno assunto nel corso degli anni nell’ambito della scherma internazionale. Da 14 anni la Coppa del Mondo Under 20 fa tappa in Friuli, prima a Lignano e da sette anni al PalaIndoor di Udine, Trieste ha ospitato due eventi nazionali di grande rilievo, Gorizia due anni fa è stata sede dei Campionati Italiani Assoluti e Lignano spesso ospita allenamenti collegiali delle nazionali azzurre. La soddisfazione è tanta ed è tanta anche la responsabilità per onorare al meglio ogni evento e ogni impegno e per fare in modo che queste competizioni abbiano la giusta ricaduta sul territorio e sul movimento schermistico regionale”.

Come detto, la decisione sull’assegnazione degli Europei U23 a Trieste è arrivata da Dusseldorf, dove sono in corso i Campionati Europei Assoluti. L’unica atleta regionale in gara, la campionessa del mondo in carica di spada, Mara Navarria, debutterà nella prova individuale proprio domani. Informazioni in tempo reale sulla gara saranno reperibili al sito federscherma.it e sui canali social della Federazione Italiana Scherma.