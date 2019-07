Successo per Allo stadio con i campioni

Allo Stadio con i Campioni con maestri d'eccezione per i giovani lignanesi che stamattina, sulla pista del Teghil, sono stati protagonisti di una mini olimpiade con il dream team giamaicano guidato dalle stelle Fraser, Thompson e Powell. Velocità, salto in lungo, ostacoli, resistenza e staffetta, queste le specialità in cui si sono cimentate squadre miste composte da ragazzi ed atleti caraibici, pronti a svelare i loro “segreti” e rispondere alle curiosità dei più giovani che, con il coordinamento del tecnico Giuseppe Brunello, hanno preso parte alla 6^ edizione del progetto promosso dalla Nuova Atletica dal Friuli in collaborazione con l'amministrazione di Lignano.

Partire dai blocchi avendo a fianco le stelle della velocità Shelly-Ann Fraser ed Asafa Powell, ricevere il testimone dalla campionessa olimpica e mondiale Elaine Thompson, scoprire la tecnica migliore per staccare alla pedana del lungo e attaccare l'ostacolo grazie ai consigli del numero uno giamaicano Tajay Gayle (8,24m) e di Megan Simmons (PB 12”63), sono solo alcune delle emozioni che i ragazzi porteranno a casa dall'iniziativa realizzata con in sinergia con Despar che, dopo aver sostenuto le gare giovanili inserite nell'ambito del 30° Meeting Sport Solidarietà dello scorso 9 luglio a Lignano, ribadisce l'impegno in prima linea a favore dello sport quale strumento per l'educazione delle future generazioni.

Avvicinare i ragazzi allo sport promuovendo sani valori ed uno stile di vita salutare grazie alla disponibilità di atleti di fama internazionale considerati dai più giovani dei modelli di riferimento, questa la finalità dell'iniziativa che, come ricordano l'Assessore allo Sport di Lignano Alessandro Marosa e il Presidente della NAF Giorgio Dannisi, sta riscuotendo sempre più consensi tanto che Lignano è stata scelta dalla Gazzetta dello Sport come sede del primo Track&Field Summer Camp, culminato nello speciale appuntamento di oggi.

Gli atleti giallo-verde-oro, ormai cittadini onorari della località balneare friulana, scelta per la quattordicesima stagione consecutiva come base presso la quale curare la preparazione estiva facendo base all'Hotel “Fra i Pini”, sta perfezionando l'allenamento in previsione dei mondiali di Doha a fine settembre. Nell'occasione non mancherà loro il sostegno dei giovanissimi di Lignano che hanno predisposto uno speciale omaggio di buon auspicio per la rassegna in Qatar.

Un legame speciale quello degli atleti caraibici con Lignano e l'intero Friuli Venezia Giulia, apprezzato per la qualità delle strutture e menzionato più volte in ambito internazionale. Dal 2006, in regione sono “sbocciate” le grandi stelle dell'atletica che, nel corso del soggiorno, si sono resi disponibili ad alcuni incontri mirati in veste di testimonial sportivi e solidali. Sono stati protagonisti della serata benefica e, come tradizione, si sono cimentati al fianco degli atleti Special Olympics nell'ambito del 30° Meeting internazionale di atletica leggera Sport Solidarietà ribadendo il messaggio della possibile integrazione attraverso lo sport.