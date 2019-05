Successo per Gioca estate con le stelle

Nonostante l’incessante pioggia che ha colpito Piazza Unità, a Trieste, l’ottava edizione di “Gioca Estate con le Stelle” ha visto oltre un migliaio di partecipazioni alle 18 diverse discipline sportive proposte. Tutte le Associazioni sportive coinvolte che hanno avuto la possibilità di proseguire la loro attività hanno sfidato il maltempo: grandi alleati anche i bambini che non si non lasciati scoraggiare da un po’ d’acqua.

Una giornata di valorizzazione della cultura sportiva, intesa come amicizia, socializzazione, divertimento, disciplina e poi agonismo e sacrificio grazie al lavoro di un team straordinario: oltre 180 volontari e 27 tra stelle olimpiche e campioni dello sport.

Alla cerimonia di apertura sono intervenuti Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione; Serena Tonel Assessore del Comune di Trieste; Giorgio Brandolin, Presidente del CONI Regionale; il Comandante Luca Torcigliani della Capitaneria di Porto e Albino Belli Direttore Generale EastEnergy. Mauro Pelaschier, nella doppia veste di sportivo e ambasciatore di One Ocean Foundation, è intervenuto per parlare di tutela dei mari e diffondere i principi della "Charta Smeralda".

La cerimonia di apertura è stata infatti l’occasione per far firmare Charta Smeralda a tutte le Stelle Olimpiche dell’ASD Le Stelle. Presente infine Mitja Gialuz, Presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, nella veste di 1° firmatario di Charta Smeralda.

In campo non sono mancate le campionesse olimpiche e i campioni dello sport, amici delle Stelle: Diego Cafagna ed Elisabetta Marin per l’atletica; Roberto Premier e Alberto Tonut per il basket; Martina Orzan per il canottaggio; Federica Macrì per la ginnastica artistica e Sofia Lodi per la ginnastica ritmica, Nicola Cassio e le atlete paralimpiche Giorgia Marchi e Margherita Sorini per il nuoto; Luca Giustolisi per il pallanuoto; Tania Romano per il pattinaggio; Auro Franceschini per il Pentathlon; Margherita Granbassi e Mara Navarria per la scherma; l’atleta paralimpico Ettore Malorgio per il tennis tavolo; Ibolya Nagy per i tuffi; Emiliano Hlacia per il karate; Giulia Pignolo, Chiara Calligaris, Larissa Nevierov, Myriam Cutolo, Giovanna Micol e gli atleti paralimpici Marta Zanetti e Cristiano D’Argano per la vela.

Questa domenica è stata anche l’occasione - a dieci anni dalla fondazione della ASD - per lanciare il nuovo progetto "Road to Olympic Games", pensato per supportare i giovani atleti che si apprestano a intraprendere il percorso olimpico e paralimpico. Per l'occasione Le Stelle hanno invitato l'astro nascente del tennis tavolo paralimpico Matteo Parenzan e le giovanissime nuotatrici Giorgia Marchi e Margherita Sorini, che hanno da poco ricevuto la convocazione ai prossimi Giochi Giovanili Europei Paralimpici di Lahti in Finlandia a fine giugno 2019.

Ad animare l’evento erano presenti anche i volontari della Onlus ASTRO - Associazione che promuove l’umanizzazione dell’ospedale e sdrammatizza l’impatto del bambino e della sua famiglia con la struttura sanitaria IRCCS Burlo Garofolo - che l’ASD Le Stelle ha scelto di sostenere dando loro la possibilità di allestire uno spazio per la loro

raccolta fondi.

Gioca Estate con Le Stelle per questa ottava edizione è stata totalmente a IMPATTO ZERO sull’ambiente “Lo sport fa bene allo spirito e al corpo e chi pratica attività sportiva deve impegnarsi, oggi più che mai, a rispettare l’ambiente che lo ospita", ha ribadito Giulia Pignolo, Presidente dell’ASD Le Stelle. "Avere l’opportunità di diffondere la cultura

del rispetto dell’ambiente anche ai più piccoli, attraverso delle buone pratiche, è per noi motivo di orgoglio”.

Ai bambini presenti in Piazza Unità è stata consegnata una sacca-gioco total green, al cui interno c’era tutto il necessario per trascorrere una giornata all'insegna dello sport e del rispetto per l’ambiente: il libretto dello sport in carta riciclata (FSC), la t-shirt dell'evento - rigorosamente in cotone e con colori ecologici - realizzata grazie ai partner Mega Intersport e Città Fiera, e una pratica bandana per proteggersi dal sole, fornita da EstEnergy. Inoltre il Gruppo Illiria, azienda da sempre impegnata nella responsabilità ambientale, ha voluto che anche i braccialetti identificativi dell’evento fossero ecologici: in questo modo i bimbi, una volta tornati a casa, potranno piantarli grazie a una speciale carta biodegradabile con sementi all'interno e Eurospital era presente con il marchio Haliborange, la linea di integratori dal buon gusto d’arancia per l’energia e le difese dei bambini, sin dalla prima infanzia.

Per proseguire la giornata in salute e a spreco zero, AcegasApsAmga ha fornito erogatori d'acqua potabile, oltre a garantire la raccolta differenziata in tutta l'area, sia a terra che in mare, e Coldiretti ha distribuito merende 100% biologiche e senza incarti. Mauro Pelaschier era a bordo delle imbarcazioni a vela insieme a bambini e ragazzi, dotato di retino e borse per la raccolta differenziata, per raccogliere i rifiuti presenti nel nostro mare e lanciare il messaggio "chi fa sport ama l'ambiente e lo tutela".

La Cerimonia di apertura è stata condotta dalla voce storica delle Stelle Olimpiche, lo Speaker Olimpico e Cerimoniere internazionale Stefano Ceiner.

L’evento organizzato e promosso dall’ASD "Le Stelle" è in coorganizzazione con la Regione e il Comune di Trieste e con il patrocinio di CONI, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e Capitanerie di Porto - Guardia Costiera. “Gioca Estate con Le stelle” è stato realizzato grazie al contributo di Fondazione Pittini e al sostegno della Fondazione CRTrieste. Sponsor dell’evento: Gruppo Illiria, EstEnergy, AcegasApsAmga, Eurospital, Studio Dentistico Associato de Visintini Sossi, Mega Intersport e Città Fiera.

Il prossimo appuntamento con le Stelle Olimpiche è calendarizzato domenica 15 settembre al centro federale degli sport invernali di Aurisina (Trieste) con la 6^edizione di "Scia con le Stelle" insieme allo Sci Club 70.