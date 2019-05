Successo per la Beach Volley Marathon

Si è conclusa ieri la 23esima edizione della Mizuno Beach Volley Marathon, con quasi 3.000 squadre iscritte e più di 25.000 partecipanti, confermandosi come il più partecipato torneo open di beach volley al mondo.

Non sono mancate le presenze di ospiti del volley nostrano come l’azzurro Filippo Lanza, ormai di casa alla Mizuno Beach Volley Marathon, o come Simone Anzani, Simone Buti, Fabio Ricci, Carlotta Cambi, Alberta Sgarbossa, Sofia D’Odorico, solo per citarne alcuni. Il ritrovo di “beachers” ha attratto anche atleti di altre discipline, come il campione di canottaggio Matteo Stefanini, presente quest’anno in veste di spettatore.

Insomma, una festa del beach volley che ha coinvolto migliaia di amatori e appassionati di sport, ma sopratutto una kermesse di altissimo livello sportivo. Non a caso Harley Marques, leggenda vivente del beach volley, con alle spalle due Grand Slam e un argento mondiale, ha preso parte all’evento in coppia con Nicolas Zanotta, conquistando il gradino più alto del podio nel 2x2 maschile. Battuti infatti, in una finalissima all’ultimo respiro, i fortissimi brasiliani Julio Do Nascimento e l’olimpionico di Rio 2016 Jefferson Pereira.

Il podio rosa del 2x2 ha visto invece consegnare l’oro alla spagnola Nuria Bouza Ferreiro e alla lituana Erika Kliokmanaite, vincitrici nella fi nale contro le italiane Valentina Cozzi e Sara Breidenbach.

Anche le categorie del 3x3 maschile, del 3x3 femminile e del 4x4 misto hanno dato spettacolo, incoronando rispettivamente il terzetto degli “Sgradevoli” Fabrizio Nanni, Carlo Bonifazi e Luca Colaberardino della Beach Volley Academy di Roma, le “Frittate al cacao” composte dalle venete Ilenia Moro e Roberta Carraro del Trentino Volley Rosa e dalla lombarda Michieletto Francesca dell’Unione Volley Montecchio Maggiore, e gli “Under Over” con Marco Tascone, Sara Lamperm, Matteo Daollo ed Elisa Scardanzan.

A far ballare i partecipanti agli Aperol Spritz Party ci hanno pensato Dj Osso il venerdì e Dj Aladyn il sabato sera, special guest della manifestazione e tra gli artisti di punta di Radio Deejay, media partner della Mizuno Beach Volley Marathon. Un evento nell’evento che è tra i più attesi di inizio estate.

Tanta musica e animazione anche dalla partnership con DEEJAY Xmasters, il celebre evento di Action Sport che si svolgerà dal 13 al 21 luglio sulla Spiaggia di Velluto di Senigallia, presente a Bibione con un percorso OCR in preparazione ai Cross Game.

Il 20-21-22 settembre i beachers della “Mizuno Marathon” si daranno invece nuovamente appuntamento sulla sabbia del litorale veneto per il consueto secondo appuntamento di questa incredibile manifestazione.