Successo per lo Junior Beach Rugby 2019

Sorrisi e volti raggianti tra i giovani rugbysti, espressioni stanche ma soddisfatte tra gli organizzatori. Lo Junior Beach Rugby 2019 va in archivio lasciando tanti feed back positivi e una certezza: il torneo di Lignano Sabbiadoro, dopo appena cinque edizioni, è ormai la più grande manifestazione di rugby giovanile sulla spiaggia con numeri destinati ad aumentare in maniera significativa fin dal prossimo anno.

Alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro e nelle immediate vicinanze si è giocato su 8 campi. Il clou è stato sabato 15 giugno quando in scena è andato il minirugby: quasi 800 bambini, 18 squadre in Under 8, 27 squadre in Under 10, altrettante in Under 12; 400 partite disputate.

Per la cronaca questi i podi delle tre categorie. Under 8: vittoria per il Monselice, seguito da Valsugana B e Valsugana A; Under 10: Casale, Castellana, Valsugana; Under 12: Benetton A, Benetton B, Obl Codroipo.

Domenica è stata la volta di Under 14 e 16. Tra i primi, successo del Piazzola su Pordenone e Udine B; tra i secondi nell'ordine Udine B, Castellana e Udine A. C'erano poi in Under 16 anche due squadre femminili, Feltre ed Alpago, che hanno dato vita ad una “serie” su tre “test match”, vinta dalle feltrine. La Coppa “SMS group Spa”, che premia la migliore società (facendo la somma dei punteggi ottenuti nelle varie categorie) è andata al Rugby Casale.

In tutto il weekend la manifestazione, secondo le stime più attendibili, ha movimentato quasi 3000 persone, compresi tecnici, genitori ed accompagnatori, molte delle quali hanno soggiornato per una notte a Lignano. Anche sul piano turistico le ricadute sono state quindi importanti, cosa che non è sfuggita all'amministrazione comunale e all'azienda di soggiorno.

Elogi unanimi per l'organizzazione, guidata dalla Rugby Udine Fvg, con Roberto Not e Renato Stefanon alla regia. “Un ringraziamento doveroso ai nostri mecenati – ha detto in chiusura il presidente bianconero Massimo Ferrarin - il main sponsor SMS group Spa, lo sponsor tecnico Macron, Pam e Goccia di Carnia che hanno fornito acqua e snack per tutti i partecipanti”.

Appuntamento al prossimo anno, dunque, con ancora più spazi dedicati al rugby, attorno alla Beach Arena, ed ancora più squadre ed atleti in lizza. La data c'è già: 13 e 14 giugno 2020. Da salvare subito sul calendario!