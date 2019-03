Sullo Zoncolan torna anche lo Snow Tennis

La superficie di gioco, le temperature non proprio estive e il divertimento: questi gli elementi che accomunano lo Snow volley e lo Snow Tennis. Sabato 9 e domenica 10 marzo basterà andare sul Monte Zoncolan per conoscerle o provarle entrambe. È nata, infatti, una nuova collaborazione per dar vita al quarto test di tennis sulla neve di Tennistars, nome della realtà a cui ha dato vita il triestino Riccardo Riosa, maestro e appassionato di tennis, che ha voluto creare tornei di tennis amatoriali e stage itineranti in cui i partecipanti possono sentirsi dei veri e propri giocatori professionisti.

Lo Snow Tennis sarà quindi ospite della tappa regionale dell’Acqua San Bernardo Snow Volley Tour, appunto al Goles sullo Zoncolan il 9 e 10 marzo. La formula sarà invariata come per la tappa di Tarvisio: si possono iscrivere da 8 a 10 coppie di tennisti composte da soli maschi, sole femmine oppure anche miste. Si giocheranno sabato i gironi eliminatori, mentre il tabellone finale a eliminazione diretta si giocherà domenica. Tutte le informazioni e le indicazioni necessarie per l’iscrizione sono disponibili al link: http://bit.ly/9-10zoncolansnowtennis

Tennistars ha preso il via nel 2014 con un torneo di 20 partecipanti in Croazia sui campi in terra rossa di Umago per arrivare nel 2017 a 80 partecipanti, con un giro di oltre 150 persone che gravitano nella due giorni del torneo. Sono stati poi organizzati tornei anche sulla sabbia (beach tennis), sull'erba sintetica (green tennis) e appunto sulla neve.

Per l’Acqua San Bernardo Snow Volley Tour sarà la prima volta in Friuli Venezia Giulia: sabato 9 e domenica 10 marzo sarà la Baita Goles sul Monte Zoncolan a ospitare una tappa del circuito Italiano nato nel 2015. Artefice dell’iniziativa il Gruppo Sportivo Pallavolo Lucinico, in collaborazione con la Smilevents Apssd di Gorizia e con Snow Volley Italia. Il tutto è possibile grazie all’ospitalità del gestore della Baita Goles, Teodoro Caldarulo, oltre che del supporto della Promoturismo Fvg. Lo Snow Volley è una disciplina emozionante e coinvolgente, capace di abbinare la spettacolarità del beach volley e gli scenari mozzafiato della montagna, tanto che sarà proposto come sport dimostrativo alle prossime Olimpiadi. La testimonial dell'evento sarà Maijda Cicic, allenatrice delle giovanili della Libertas Martignacco.

Attorno alla splendida Baita Goles, a 1600 metri, saranno posizionati tre campi che ospiteranno almeno duecento atleti provenienti da tutto il Nord Italia, ma anche da Austria e Slovenia. Il torneo si svilupperà in quattro categorie: 2vs2 maschile, femminile e misto e 3vs3 misto. Le partite saranno inoltre corredate da spettacoli di Cheerleading, DJ Set, concerti dal vivo e una tappa del concorso di bellezza Miss Blumare (legato a Msc Crociere) per la prima volta in assoluto sulle nevi. Il torneo dello Zoncolan è aperto a tutti. Un’occasione unica per provare questo sport nuovissimo, innovativo e dal futuro davvero luminoso. Iscrivere la propria squadra è semplicissimo. Basta accedere a questo link: http://iscrizioni.snowvolley.it.

Lo Zoncolan sarà una delle sette località toccate dall’Acqua San Bernardo Snow Volley Tour: dopo l’evento inaugurale a Sestriere (TO) e la prima edizione Snow Volley Marathon di Moena (TN), organizzata da Raduni Sportivi come versione invernale della popolarissima manifestazione di Bibione, è stata la volta di Roccaraso (AQ) in centro Italia, nel comprensorio sciistico dell’Alto Sangro, e dell’Alta Badia (BZ). Dopo lo Zoncolan il 9 e il 10 marzo ci si sposterà a Breuil-Cervinia (AO) il 16 e 17. Dal 29 al 31 marzo andrà in scena il Grand Finale di Prato Nevoso (CN), giunto alla sua 5° edizione, che con oltre 400 iscritti è da anni l’evento di Snow Volley più grande al mondo. A Prato Nevoso, e successivamente a Plan de Corones (BZ) il 6-7 aprile, l’Italia ospiterà inoltre una tappa del tour europeo promosso dalla CEV (Confédération Européenne de Volleyball) e una di quello Mondiale della FIVB. Parteciperanno atleti di livello internazionale e lo spettacolo si annuncia di altissimo livello.