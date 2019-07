Sventola il tricolore sull’Europeo donne

Marta Cavalli è la nuova campionessa europea del derny, in pista. Ha ottenuto la maglia bianca con le stelle simbolo della bandiera europea durante la Tre Sere Internazionale di Pordenone che si sta disputando in queste giornate al Velodromo Ottavo Bottecchia. Ha ottenuto l’ambito titolo con un pilota d’eccezione come Cordiano Dagnoni. Ricordiamo che questa è l’unica specialità nel ciclismo in cui vincono la maglia di campione nazionale, europeo o mondiale sia l’atleta sia il pilota.

“Il Velodromo di Pordenone mi porta decisamente fortuna", ammette Cordiano Dagnoni, che è anche presidente del Comitato Lombardo della Federazione Ciclistica Italiana. "Lo scorso anno avevo trionfato nel tricolore derny donne con Rachele Barbieri e tra gli uomini open con Michele Scartezzini”.

Cavalli, cremonese, è ciclista che si divide tra strada e pista e, nel 2018, si è laureata campionessa italiana su strada nella categoria élite. Appuntamento nel quale sicuramente punta a far bene. La prova tricolore donne si correrà infatti tra solo quattro giorni a Valvomano, in Abruzzo.

“Il mio derny è stata una assoluta scommessa", racconta quasi in lacrime di felicità la 21enne cremonese. "Mio papà si è messo in contatto con Dagnoni e insieme hanno voluto questa mia partecipazione. Anche per superare il trauma dell’incidente occorsomi diversi mesi fa al velodromo di Montichiari. Superata la paura, ecco la vittoria. Ora punto al tricolore su strada di domenica prossima a in Abruzzo e soprattutto alla mia pozione nel grande circo del World Tour femminile”.

Alla Tre Sere di Pordenone si è tenuto un evento storico. La prima edizione del Campionato Europeo Derny aperto alla categoria donne élite ha così fissato la prima bandiera italiana che ha sventolato sul pennone più alto. Cavalli è riuscita a travolgere la 19enne neerlandese Marit Raaijmakers al termine di 30 km di gara particolarmente tirata; sul terzo gradino del podio è salita la tedesca Romy Kasper.

Al via dello storico campionato otto le atlete che, nel pomeriggio, avevano superato le semifinali ed erano entrate nella finale: le posizioni dalla quarta all’ottava sono state quindi occupate nell’ordine da Ricarda Bauernfeind (Germania), Francesca Pattaro (Italia), Anita Yvonne Stenberg (Norvegia), Francesca Selva (Italia) e Tessa Dijksman (Paesi Bassi). Un vero peccato, invece, per Elena Cecchini, reduce da un incidente di gara, che ha voluto comunque presentarsi al via del derny soprattutto per il legame che la campionessa ha con il velodromo di Pordenone dove fin da ragazzina si allenava.

E domani da programma della terza giornata della Tre Sere di Pordenone si disputerà il Campionato Europeo Derny maschile.