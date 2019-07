Talmassons, Hatala Kinga si presenta

Conosciamo meglio Hatala Kinga, il nuovo opposto della Cda Talmassons. Nata il 17/07/89 a Wadowice, oltre a essere diventata un'ottima pallavolista, ha completato gli studi all'Università Jagellonica e ha conseguito un master all'Università Adam Mickiewicz. Prima di iniziare la sua avventura nella pallavolo ha giocato a pallamano. Nelle competizioni giovanili di pallavolo ha poi militato principalmente come centrale. Da ricordare la stagione 2013/2014 dove, con la squadra Azs Kszo Ostrowiec Santa Croce conquistò una promozione storica in Orlen League, la massima serie polacca, vincendo tutte le partite sia nella stagione regolare che nei playoff.

Abbiamo chiesto a Kinga una breve presentazione e alcune considerazioni sulle motivazioni che l'hanno portata a Talmassons e gli obiettivi della prossima stagione.

"Sono cresciuta in una piccola realtà del sud della Polonia, molto vicina al paese natale di Papa Giovanni Paolo II. Ho iniziato a giocare a 16 anni e ho vestito la maglia di molti club in Polonia. Sei anni a Kracovia, prima ancora nel Wisla e poi nella Ue Krakow. L'ultima stagione nella squadra del Rzeszow, sempre nel massimo campionato polacco".

"Ho scelto Talmassons perchè penso che ogni giocatrice di pallavolo desideri un'esperienza in Italia. Non è difficile trovare il perchè: da molti anni il campionato italiano è uno tra i migliori al mondo. Non ho mai visto una giocatrice, che dopo una stagione in Italia, non fosse migliorata come atleta. Era un mio sogno che finalmente si è avverato e non vedo l'ora di iniziare. Chiunque sia interessato alla pallavolo sa che il vostro campionato è di alto livello e bisogna esprimersi al massimo delle proprie potenzialità. Penso che la mia esperienza pallavolistica potrà essere di grande aiuto e per questo ho già iniziato a studiare l'italiano per dare un apporto ancora maggiore al tecnico e alla squadra", continua Kinga.

"Essere tra le più anziane della squadra, tra tante giovani, sarà anche una grande esperienza per me. Per quanto riguarda le mie qualità spero che tutti le potranno vedere sul campo. Per adesso non voglio scoprire le mie carte".

Un giudizio sull'allenatore? "Ho giocato contro Ettore, che ha allenato alcune mie amiche. Mi hanno parlato molto bene di lui. Personalmente lo ritengo un ottimo allenatore e veramente una bella persona".

Il tuo ruolo nella Cda? "Spero di essere un riferimento per le giovani e questo rappresenta per me un'opportunità per condividere un'esperienza nuova e restituire tutto quello che mi è stato insegnato nella mia carriera da altre giocatrici".

"Su di me, posso dirvi che mi piacciono i libri gialli e i film. Studio lo spagnolo perchè sono innamorata della Spagna. Ho il fidanzato e spero potrà condividere in parte con me questa esperienza a Talmassons".