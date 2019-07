Tarvisio premia Maurizio Ganz

E’ Maurizio Ganz l’atleta dell’anno della sezione di Tarvisio dell’Unione Veterani dello Sport. Il riconoscimento sarà conferito all’ex calciatore, allenatore e manager venerdì 5 luglio alle 20.30 nel Centro culturale tarvisiano.

Nato a Tolmezzo, il 13 ottobre 1968, a dieci anni abitava a Fusine, dove ha praticato il salto con gli sci con il Cai Monte Lussari e, nel periodo estivo, giocava a calcio con l’Ac Tarvisio. Fin da subito si è capito che aveva le qualità per emergere nel calcio: “Attaccante deciso e convinto, giocoliere, mancino, aveva istinto e intraprendenza nel capire i difetti dell’avversario nelle fasi di gioco. Il tempo, la passione e le occasioni propizie hanno lavorato per fare di lui un campione”.

Nel 1985 è approdato dal Tarvisio alle Giovanili della Sampdoria, per esordire il 14 settembre 1986 in serie A, a 18 anni. Da allora ha giocato prima nella Samp e poi a Monza, Parma, Brescia, Atalanta, Inter e Milan, raccogliendo tante soddisfazioni e facendogli conquistare l’appellativo “el segna semper lu”. La sua carriera è poi proseguita nella massima serie con Venezia, Atalanta, Fiorentina e Ancona, fino al 2004, quindi in serie B e C fino al 2007, con Modena, Lugano e Pro Vercelli.

Da allenatore, dopo anni nelle giovanili, all’Ascona, alla Bustese e al Taverne, nell’ultima stagione ha guidato il Milan femminile in serie A. Da manager dal 2015 organizza il Camp della Fiorentina a Tarvisio. Vive a Milano con la moglie Monica; ha due figli, il maggiore Simone è calciatore professionista e ha militato in varie squadre in serie B, attualmente con il Pescara.

Nella foto, la famiglia Ganz a Tarvisio: Maurizio, il papà Ettore e il figlio Simone, tutti calciatori