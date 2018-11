Tavagnacco – Juventus si giocherà al Friuli

Dopo il grande successo della passata stagione, quando allo Stadio Friuli arrivarono 5 mila persone per assistere alla sfida tra Tavagnacco e Juventus, la serie A femminile torna nella ‘casa’ dell’Udinese. L’appuntamento è per domenica 16 dicembre alle 12.30, quando per la decima giornata di Campionato si affronteranno ancora Tavagnacco e Juve. Una sfida di grande fascino, con le friulane allenate da Marco Rossi che cercheranno di fermare la corsa delle campionesse d’Italia in carica. Nei giorni scorsi è stato trovato l’accordo tra il Tavagnacco e l’Udinese Calcio, che per l’occasione aprirà al pubblico l’intera tribuna della Dacia Arena.

Da 18 anni nella serie A femminile. Sarà una vetrina per il calcio femminile e una grande occasione di mettersi in mostra per il Tavagnacco, che da 18 anni consecutivi rappresenta il Friuli Venezia Giulia nella serie A femminile. Una società che nel recente passato ha saputo conquistare due Coppa Italia (2013 e 2014) e che può vantare due partecipazioni alla Woman’s Champions League. Fucina di giovani talenti, che da anni indossano le maglie delle nazionali giovanili, il Tavagnacco in questo Campionato occupa la settima posizione, frutto di tre vittorie, tre sconfitte e due pareggi.

Poter disputare una partita di campionato alla Dacia Arena, per la dirigenza del Tavagnacco, è motivo di grande orgoglio. Il presidente Roberto Moroso e il suo vice, Domenico Bonanni sono molto soddisfatti per l’accordo raggiunto. "Ringraziamo l’Udinese Calcio per l’opportunità data – afferma il presidente Moroso – che rappresenta un’occasione di crescita per il calcio femminile nonché il coronamento di una carriera per molte delle nostre giocatrici più esperte: penso al capitano Elisa Camporese, ma anche alle altre ‘colonne’ della squadra Maria Zuliani, Gloria Frizza, Chiara Cecotti". Accanto alle ragazze più esperte c’è un gruppo di giovani promesse del calcio femminile che vivrà l’emozione di poter solcare un campo di calcio della serie A maschile. Un’occasione già avuta nel Campionato 2016/17, quando il Tavagnacco giocò al Franchi di Firenze davanti a 9 mila persone, e il 27 gennaio 2018, sempre contro la Juventus, alla Dacia Arena.

"La Dacia Arena è la casa dell'Udinese Calcio, ma è anche la casa dello sport friulano e di questo andiamo molto fieri. È la giusta vetrina per una squadra come il Tavagnacco che, dopo 18 anni consecutivi di Serie A, rappresenta un’eccellenza da valorizzare". Questo il commento del direttore generale dell’Udinese, Franco Collavino, che aggiunge: "La risposta dei tifosi friulani l’anno scorso per questo evento è stata splendida: più di cinquemila persone allo stadio e un’atmosfera che ha lasciato uno splendido ricordo in chi ha avuto la fortuna di essere presente. Per questo, a nome mio e di tutta l’Udinese Calcio, faccio l'in bocca al lupo alle atlete del Tavagnacco e invito tutti gli sportivi alla Dacia Arena per sostenerle in un match dal grande appeal sia per il movimento femminile che per il calcio in generale".

Per Tavagnacco-Juventus sarà aperta la tribuna della Dacia Arena. Il biglietto per la partita avrà un costo ‘popolare’ di 10 euro per gli adulti, di 5 euro per i ragazzi tra i 10 e i 18 anni, e sarà gratuito per gli under 10. "Contiamo di riempire tutta la Tribuna della Dacia Arena – commenta il vicepresidente del Tavagnacco Domenico Bonanni –. Il calcio femminile non ha ancora un grande seguito, ma proprio una partita evento come quella tra Tavagnacco e Juventus potrà servire per dimostrare la qualità di questo sport. Invito tutti a venire allo stadio per vedere con i propri occhi una partita del calcio femminile".

"Diciotto anni consecutivi di serie A – sottolinea ancora Bonanni – sono una medaglia che in pochi possono vantare. Tutto ciò rappresenta un segnale di appartenenza forte per una squadra di provincia di una regione piccola, ma determinata a rimanere nel contesto delle grandi".

La vendita dei biglietti inizierà nella mattinata di martedì 4 dicembre nella sede del Tavagnacco (in via Sempione 1 ad Adegliacco) e presso Udinese Store della Dacia Arena. Il giorno della partita i cancelli della Dacia Arena apriranno alle 11. Ulteriori informazioni si potranno trovare sul sito dell’Upc Tavagnacco (www.upctavagnacco.com) e sui profili social della società (Facebook, Twitter e Instagram).