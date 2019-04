Tavagnacco-Florentia per l'ultima di Campionato

Il Tavagnacco si congeda dal proprio pubblico affrontando, per l’ultimo impegno della serie A femminile, la Florentia. Si gioca al Comunale di via Tolmezzo sabato 20 aprile alle 15 (arbitrerà l’incontro Calzavara della sezione di Varese). A salvezza già ottenuta, la squadra friulana, in caso di vittoria, potrà conquistare il settimo posto in classifica appaiando proprio la squadra toscana, che la precede di 3 lunghezze (27 a 24).

"Ho chiesto alle ragazze un ultimo sforzo per mettere la ciliegina su questa stagione – spiega il mister Marco Rossi –. Battere la Florentia e raggiungerla in classifica sarebbe un bel modo per congedarsi dal nostro pubblico".

Sul fronte infermeria indisponibili solo Chiara Cecotti e Maruska Sevsek. Mancherà anche Anna James Buhigas, squalificata per una giornata.

Quella contro la Florentia sarà l’ultima partita per il capitano gialloblu, Elisa Camporese, che ha già in futuro tracciato all’interno della società guidata dal presidente Roberto Moroso. "Speriamo possa cambiare idea – aggiunge Rossi – la sua esperienza sarebbe certamente ancora utile alla squadra per un’altra stagione".

Le altre partite della giornata: Ac Milan-Chievo Verona (12.30), Hellas Verona-Juventus (12.30), Pink Bari-Atalanta (12.30), Fiorentina-As Roma (12.30), Sassuolo-Orobica (15).