Torna la ‘12 per un’ora’ di Passons

Conto alla rovescia per l’ottava edizione della ‘12 per un’ora’ e della ‘Sei per un’ora’ di Passons, la staffetta podistica solidale in programma domenica 25 agosto a Pasian di Prato. Gli organizzatori hanno definito che ricavato netto della manifestazione sarà devoluto a due progetti benefici. Il primo in Costa D’Avorio, per contribuire all'istruzione e all'inserimento nella società lavorativa delle ragazze che frequentano le scuole nelle missioni delle Ancelle di Gesù bambino presenti a Grand-Lahou. Il secondo andrà ad Haiti dove Kay insieme nella gioia realizzerà due casette per l'accoglienza dei ragazzi adottati in Italia e che ritornano, per brevi periodi, nel Paese, all'ospitalità per i volontari che vorranno dare una mano alla missione e per le ‘bambine di strada’ durante la chiusura delle scuole; nel periodo estivo, infatti, esiste un alto rischio che le ragazze, non avendo un posto o una casa dove tornare, si ammalino o, peggio, cadano prede della “malavita”.

PROGRAMMA. Il ritiro dei pettorali nell'area della partenza si potrà effettuare sabato 24 agosto dalle 16 alle 22; potranno essere collocati anche tende e gazebi nel parco su indicazioni dell'organizzazione. Domenica 25 le due staffette scatteranno alle 8, su un circuito lungo 1.100 metri, completamente pianeggiante e che si sviluppa lungo la viabilità secondaria di Passons e nel suo parco Azzurro. Prima dello start, alle 7, fissato l’incontro con i responsabili delle squadre e la consegna dei pettorali restanti. La giornata si concluderà alle 20 con lo stop della corsa e, alle 21, la consegna di premi a estrazione.

ISCRIZIONI. L'iscrizione è aperta a tutti. Possono partecipare sia squadre composte da dodici o sei persone, sia atleti singoli. L'iscrizione avviene online direttamente nella sezione interessata. E' tuttavia possibile compilare l'apposito modulo e consegnarlo a uno dei seguenti punti.

Bar Centrale – Passons Piazza della Chiesa, 12 Tel. 0432 400058

Semplicemente DiVino – Passons Via Principale, 15 Tel. 0432 410645

Bar Regina di Cuori – Passons Via Dante, 28

Tabacchi Giornali Santelia – Passons Via Principale, 39 Tel. 0432 400047

Parafarmacia San Martino – Passons Via Dante, 8 Tel. 0432 410370

Panificio Beltrame – Passons Via Dante, 14 Tel. 0432 400062.

In entrambi i casi l'iscrizione dovrà avvenire entro martedì 20 agosto previo pagamento della relativa quota d'iscrizione (comprensiva di copertura assicurativa) pari a 132 euro per la squadra di 12 atleti, 66 euro per la squadra di sei atleti e 21 euro per l'atleta singolo, unitamente alla cauzione di 20 euro per i microchip (che sarà restituita alla consegna degli stessi) in contanti oppure sul conto Iban IT43I0533664070000035227703 (Banca Popolare FriulAdria SpA) intestato alla Parrocchia San Martino di Passons. L'iniziativa è promossa dalla Parrocchia San Martino di Passons in collaborazione con l'Asd Chiarcosso Help Haiti.