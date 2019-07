Tre friulani al Challenge Alpe Adria

Per i tre Under 18 friulani, Fabio Di Lenardo (Udine), Gregorio Marchesin (Spilimbergo) e Luca Miani (Osoppo), è arrivata la convocazione dalla Fib per rappresentare l’Italia - assieme ad altri tre compagni veneti - al Challenge internazionale Alpe Adria che si disputa oggi e domani a Porec, in Croazia. Al quadrangolare partecipano anche la rappresentativa della Slovenia, della Croazia e dell’Istria. Gli atleti saranno impegnati nelle prove d’individuale, coppia, terna, tiro di precisione, tiro a staffetta e tiro progressivo. Una bella opportunità per il tridente friulano di cimentarsi con atleti su un campo internazionale e un test in vista degli Italiani che affronteranno la prossima settimana.

In questo weekend all’opera anche il tridente femminile con Barbara Zurini, Caterina e Virginia Venturini impegnate a Genova nella terza giornata di master nazionale, riservato alle top 16 d’Italia. Tenteranno la fortuna a Perosa Argentina (Torino) nei Campionati italiani di coppia della petanque le coppie Bertoni-Calligaris (Buttrio) e Facomer-Ridolfo (Rivignano).

GARE. Domenica scorsa a Laipacco, nella gara triveneta riservata alle categorie Juniores, pioggia di premi per diverse formazioni friulane con la vittoria di Erica Candolini e Tommaso Chittaro (Quadrifoglio) negli Under 12; Chiara Testini e Iris Biasatti (Gtn Laipacco) seconde negli Under 15, Cristina Budai e Gregorio Marchesin (Spilimberghese) secondi negli Under 18.

A Spilimbergo (Graphistudio) e a Turriaco (Turriachese), due gare trivenete a coppie categoria BC che hanno visto la vittoria rispettivamente di Gianmaria Marchesin e Ivano Ceolin (Snua-Tiezzo) e di Edi Bussani e Paolo Scapinello (Villaraspa-Staranzano). I primi hanno battuto in finale (11-4) Lazzaro-Radegonda (Fortitudo), mentre i secondi hanno superato per 10-9 i compagni di squadra De Luca-Pizzin.

Nella notturna di San Martino al Tagliamento, fa la voce grossa la formazione di casa con Robert Castellan, Loris Pizzato e Antonio Zoia che superano Cancian-Fabbro-Nicli (Tagliamento).

APPUNTAMENTI. Domani (alle 8.30) a Staranzano (Villaraspa) e a Spilimbergo (Graphistudio) gare trivenete a coppie rispettivamente con abbinamento di categoria BC maschile e femminile. In notturna a Brugnera gara triveneta a coppie per le categorie BD. Prossima settimana campionati italiani Juniores ad Asti.