Tre Sere, alla Germania l’Europeo Derny maschile

Il tedesco Achim Burkart vince il Campionato europeo Derny in coppia con il pacer Christian Ertel al velodromo Bottecchia di Pordenone nel corso della Tre Sere Internazionale che si sta svolgendo in questi giorni.

La finale, che ha visto qualificarsi otto corridori in coppia con i propri piloti, è stata di altissimo livello, disputata a una velocità ben oltre la media prevista (superati abbondantemente i sessanta orari). Quasi un record.

Un vincitore, Burkart, atteso già dalle prime battute, come ha sentenziato anche il commissario tecnico della nazionale su pista maschile open, Marco Villa: “Europeo di altissimo livello. Noi al via ci siamo presentati con due atleti azzurri, Davide Cimolai e Riccardo Minali. Davide non aveva fatto una preparazione specifica così come Riccardo. Speravamo in una partenza un po’ più leggera, visti i cento giri da percorrere, ma gli specialisti, i tedeschi e gli olandesi, hanno accelerato da subito. Abbiamo cercato di dare il massimo. Gli avversari hanno corso in maniera sfrontata e ci siamo dovuti accontentare del sesto posto di Cimolai. Credo che Davide sia tra gli 'azzurrabili' del campionato europeo su strada e la prova derny gli è servita sicuramente come preparazione".

"Irraggiungibili anche gli altri due avversari - continua Villa -. Conosco bene l’olandese Havin, seigiornista di lusso, cliente scomodo nelle riunioni internazionali in pista e l’altro tedesco, Franz che arriva da una scuola specifica nel mezzofondo. In Germania hanno addirittura un tecnico nazionale di riferimento per la specialità del derny”. Da segnalare l’ottavo posto di Leonardo Fedrigo, che correva come 'individuale'.

Dopo due prove di qualificazione tiratissime, la finale ha lasciato sorpresi tutti, appunto per la velocità con la quale si è disputata la corsa. Soddisfazione per la nazionale azzurra che ieri sera ha conquistato il primo storico titolo europeo derny su pista per le donne. Un augurio che si possa continuare anche con questa specialità femminile.

Domani gran finale con lo stayer che torna a girare in pista. Una specialità che negli anni all’Italia ha regalato soddisfazioni e tanti mondiali con Bruno Vicino e Giovanni Renosto.

Sul sito www.treserecittadipordenone.com ordine d’arrivo, classifiche e intervista al vincitore del campionato europeo derny Burkart Achim.