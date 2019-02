Trofeo Biberon, a Forni di Sopra l'atteso gigante

Sotto una copiosa nevicata, è andato in scena il gigante valido per la 35esima edizione (14a internazionale) del Trofeo Biberon, un vero e proprio baby campionato dello sci a cui partecipano centinaia di giovanissimi atleti in rappresentanza degli sci club del Friuli Venezia Giulia ma anche dalla Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Serbia e Slovenia.

Sulla pista Cimacuta di Forni di Sopra, preparata con scrupolo dai tecnici di PromoturismoFVG, in tarda mattinata, sono scesi centinaia di piccoli sciatori delle categorie “superbaby”, “baby” e “cuccioli”. La gara, trasmessa in diretta video su www.sciclub70.com e sulla pagina facebook dello Sci club 70, ha visto trionfare, tra le società, lo Sci club 70 (organizzatore dell'evento) che ha preceduto il team croato e lo Sk Devin. Nella varie classi, vittorie di Cristina Zorzetto (sc70) e Rijad Mujkanovic (Bosnia Erzegovina) nei superbaby1, Ana Karlak (Croazia) e Ayden De Pità (Sc Feletto) nei superbaby2, Kim Vrdoljak (Croazia) e Adrian Anic ((Bosnia Erzegovina) nei baby1, Sofia Carniel (5 Cime) e Enej Kukanja (Sc Devin) nei baby2, Maia Codan (Sc70) e Anze Stopar (Sk Devin) nei cuccioli1, Anna Carboni (Sc70) e Ziggy Vrdoljak (Croazia) nei cuccioli2.

Anche in questa 35a ai vincitori assoluti di categoria sono stati consegnati dei super premi offerti da PromoturismoFVG (skipass stagionale per la stagione 2019-20) e dai partners tecnici Rossignol e Podhio.

Il Biberon 2019, oltre ad essere una grande festa dello sci dove il tifo e l'entusiasmo da parte dei genitori, amici e compagni di club, rendono unica l'atmosfera al parterre, ha anche una forte valenza sociale, grazie alla collaborazione con l'Associazione bambini del Danubio Onlus. Tutto il ricavato dalle iscrizioni della gara di domenica 3 febbraio, é stato interamente devoluto a questa importante realtà che, nata a Trieste nel 2004, si impegna a facilitare l’accesso alle cure mediche di bambini gravemente malati appartenenti alle famiglie disagiate dell’area danubiano-balcanica. In occasione delle premiazioni il Presidente dello Sci club 70, Roberto Andreassich ha consegnato un assegno gigante di oltre 3000€ al Presidente della Onus, Sergio Balbinot.

Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti pure il Presidente della Fisi Fvg, Maurizio Dunnhofer ed il Vicesindaco di Forni di Sopra, Daniele Corisello che hanno voluto portare i propri saluti e ringraziare il comitato organizzatore che continua da oltre un quarto di secolo, grazie al Trofeo Biberon, ha promuovere con successo lo sci tra le giovani generazioni, coinvolgendo sci clubs e famglie.

Domani, lunedì 4 febbraio, si chiude con lo slalom a cui parteciperanno le categorie “baby e cuccioli”, sempre sulla pista Cimacuta, con partenza alle 10.15.

Il Trofeo Biberon che ha ricevuto il patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comune di Forni di Sopra, é organizzato in collaborazione con il Coni e la Federazione italiana sport invernali e con il sostegno di Promoturismofvg.

Le classifiche complete sono visionabili cliccando QUI.