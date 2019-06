Trofeo delle Regioni, ecco i selezionati Fvg

I selezionatori delle rappresentative regionali femminile Under 15 e maschile Under 16 hanno compiuto, nelle scorse ore, le scelte definitive degli atleti che vestiranno la divisa del Friuli Venezia Giulia in occasione delle Kinderiadi 2019, il Trofeo delle Regioni in programma a Lignano Sabbadoro dal 23 al 28 giugno.

Michelangelo Moretto e Michelino di Carlo per le ragazze e Paolo Mattia insieme a Fabrizio Marchesini per i ragazzi, hanno avuto il non facile compito di visionare nell’arco di oltre sei mesi numerosi atleti provenienti dalle società della regione, al fine di individuare la migliore rosa da schierare in campo alla manifestazione nazionale che la Federazione italiana pallavolo ha assegnato al Friuli Venezia Giulia. Intanto domani a Trieste, nella sede della Regione, è in programma la conferenza stampa di presentazione dell’evento, alla presenza del presidente nazionale della Fipav Bruno Cattaneo e del governatore Massimiliano Fedriga.

ULTIMI RITOCCHI - Sia l’under 15 che l’under 16 stanno proseguendo gli allenamenti in vista del torneo. Dopo il ritiro dello scorso fine settimana a Chions, nei prossimi giorni le ragazze disputeranno due amichevoli: la prima contro la selezione della Lombardia e la seconda contro le pari età del Veneto. Anche i maschi lo scorso weekend sono stati impegnati in un mini collegiale a Spilimbergo al villaggio della Favorita per un doppio allenamento. La rappresentativa under 16 si incontrerà ancora una volta per una seduta di rifinitura prima di partire alla volta di Lignano.

IL DEBUTTO A LIGNANO – Già definiti i giorni e le gare per i portacolori del Friuli Venezia Giulia. Le ragazze scenderanno in campo al palazzetto dello sport di Lignano lunedì 24 alle 9 per affrontare il Piemonte, terza squadra del ranking nazionale e finalista lo scorso anno in Abruzzo contro le campionesse d’Italia del Lazio. A seguire sarà la volta della Toscana che affronterà la perdente del match tra Friuli Venezia Giulia e Piemonte mentre a fine mattinata sempre la Toscana dovrà giocare contro la vincente della prima partita. Da ricordare che lo scorso anno le ragazze hanno chiuso il Trofeo delle Regioni al 9. posto, piazzamento che ha consentito alla rappresentativa di rimanere nella pool A della manifestazione. I maschi, invece, debutteranno sempre lunedì, ma alle 15.30, al palazzetto dello sport di Latisana, contro la Valle d’Aosta; a seconda del risultato del match, l’under 16 giocherà la seconda o terza partita contro la Calabria. Lo scorso anno i ragazzi hanno chiuso le Kinderiadi all’11. posto, “scivolando” nella pool B.

LA ROSA UNDER 15 FEMMINILE - Queste le atlete del Friuli Venezia Giulia che faranno parte della selezione femminile under 15: Elisa Mestriner (Chions Fiume Volley), Alissa Sera (Blu Volley / Chions Fiume Volley), Denise Golin (Chions Fiume Volley) Federica Maronese (Chions Fiume Volley), Martina Otta (Cgs Coselli/Chions Fiume Volley), Elena Maranzan (Chions Fiume Volley), Camilla Bruno (Lwvolley/Chions Fiume Volley), Vittoria Zuliani (Cgs Coselli), Giulia Anna Liberti (Pol. Aquila Spilimbergo), Martina Stellati (Asd Vivil/Pall. Fiumicello), Elisa Oco (Volley Talmassons/Asd Juvenilia), Francesca Schiavone (Pall. Staranzano), Alice Trampus (A.S.D. Oma – Club Italia). Allenatori: Michelangelo Moretto e Michelino di Carlo.

LA ROSA UNDER 16 MASCHILE – Questi gli atleti del Friuli Venezia Giulia che faranno parte della selezione maschile under 16: Filippo Baldessin (ASD Futura), Samuele Venier (ASD Futura), Lorenzo Baldessin (ASD Futura), Federico Paludet (ASD Futura), Giovanni Garofalo (Insieme per Pordenone), Marco Marini (Insieme per PN / Pasian di Prato Volley), Luca Premate (Insieme per Pordenone), Luca Ongaro (VolleyBall Gemona), Matteo Sartori (VolleyClub Trieste), Emilio Micali (VolleyClub Trieste), Jan Feri (OK Val), Nikolaj Cernic (OK Val), Jonathan Gaiatto (Pol. Polisigma / CS Prata). Allenatori: Paolo Mattia insieme a Fabrizio Marchesini.