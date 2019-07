Tutto pronto per il Memorial Melilla

Va in scena nel fine settimana al palasport Primo Carnera di Udine il Memorial Melilla 2019, quadrangolare di pallacanestro riservato alle squadre nazionali Under 16 di Italia, Russia, Ucraina e Slovenia, dedicato al compianto Giulio Melilla, ex giocatore e allenatore, bandiera della pallacanestro udinese negli anni ‘70, scomparso a febbraio 2016. L’evento è inserito nel ricco calendario collaterale in vista dell’Europeo maschile di categoria, in programma a Udine e Pasian di Prato dal 9 al 17 agosto.

Il calendario del Memorial Melilla (a ingresso libero) prevede per venerdì 26 la prima palla a due alle 18 tra Russia e Slovenia; alle 20.30 si sfideranno Italia e Ucraina; Sabato 27 alle 18 s’incrociano Ucraina e Russia, mentre alle 20.30 sarà la volta di Slovenia – Italia. Domenica 28 luglio, infine, alle 18 si misureranno Slovenia e Ucraina, mentre alle 20.30 completerà il quadro la sfida Italia-Russia.

Tutte le partite del Memorial Melilla 2019 saranno trasmesse in diretta streaming sul sito www.fvgsportchannel.com e in diretta su BHtv FvgSport channel (ch.113 Ddt in Friuli Venezia Giulia).

Gli azzurri U16 sono reduci dal torneo internazionale de La Pommeraye, in Francia, dove hanno vinto con i pari-quota del Belgio e perso con i padroni di casa e la Slovenia.

La nazionale è formata da:

Barbieri Matteo (2003, C, 208, Virtus Pallacanestro Bologna)

Fiusco Gianmarco (2003, P, 190, New Basket Brindisi)

Giordano Nicola (2003, P, 185, Giants Basket Marghera)

Grani Federico (2003, A, 200, Reyer Venezia Mestre)

Gravaghi Francesco (2003, A, Pallacanestro Olimpia Milano)

Greggi Daniele (2003, G, 193, Honey Sport City Roma)

Marangoni Tommaso (2003, A, 194, International Basket Imola)

Naoni Alessandro (2003, P/G, 192, Basket Brescia Leonessa)

Naumoski Mihail (2003, A, 200, KK Vardar Skopje)

Onojaife Allan Ivan Efetubo (2003, A, 199, Pallacanestro Don Bosco Livorno)

Pirotta Stefano (2003, A, 199, Team 86 Basket Villasanta)

Spagnolo Matteo (2003, P, Real Madrid Baloncesto)

Tam Giovanni (2003, C, 205, Pallacanestro Olimpia Milano)

Valente Samuele Andrea (2003, C, 203, Oxygen Bassano)

Vincini Luca (2003, A/C, 203, Cus Torino)

Virginio Nicolò (2003, G/A, 204, Pallacanestro Varese)

Giocatori a disposizione

Berdini Nicola (2003, P, 183, Reyer Venezia Mestre)

Boglio Alfredo (2003, P/G, 190, Stella Azzurra Roma-Nord)

Bresolin Dejan (2003, A/C, 204, Team ABC Cantù)

Casarin Davide (2003, P/G, 192, Reyer Venezia Mestre)

Ferrari Alessandro (2003, A, 202, College Basketball Borgomanero)

Ghigo Maurizio (2003, A, 198, Bc Gators Savigliano)

Longo Stefano (2003, P/G, 190, Salesiani Don Bosco Trieste)

Mazzantini Dario (2003, G, 192, Pallacanestro Don Bosco)

Mazzoni Marco (2003, A, 202, Basket Biancorosso Empoli

Poser Davide (2003, G, 192, Universo Treviso Basket)

Rodella Francesco (2003, A, 194, Basket Brescia Leonessa)

Visintin Matteo (2004, P/G, 186, Stella Azzurra Roma-Nord)

Zambianchi Giulio (2003, A, 194, Oneteam Basket Forlì)

Lo staff

Direttore Tecnico: Capobianco Andrea

Allenatore: Fucka Gregor

Assistenti: Guidi Alessandro, Sorci Antonello

Preparatore Fisico: Molina Andrea

UNDER 20 ROSA. Inoltre, nell'ottica della stretta collaborazione tra la Federazione Italiana Pallacanestro e il Comitato Organizzatore Locale, coordinato da Davide Micalich, è arrivata in Friuli anche la Nazionale under 20 femminile, per una settimana di allenamenti. Le azzurrine, che alloggiano all'hotel Ramandolo, disputeranno sabato 27 e domenica 28 alle 18 un paio di amichevoli con il Portogallo. Entrambe le partite si disputeranno al palasport Mario Vecchiatto di Pasian di Prato (ingresso libero per tutti).

La Nazionale italiana under 20 femminile:

Beatrice Baldi (2000, 1.85, C/A, Fila S. M. Lupari)

Anastasia Conte (2000, 1.74, G/P, Lib. Moncalieri)

Lucia Decortes (1999, 1.90, C/A, Allianz Sesto S. Giovanni)

Erica Degiovanni (1999, 1.70, P, Panthers Roseto)

Beatrice Del Pero (1999, 1.77, G, Minibasket Battipaglia)

Martina Fassina (1999, 1.83, A/G, Famila Schio)

Federica Giudice (2000, 1.82, G/A, Bottega Del Tartufo Umbertide)

Alice Gregori (2000, 1.78, G/A, Umana Venezia Mestre)

Giulia Ianezic (2000, 1.80, P/G, Delser - Udine - Crich Udine)

Sara Madera (2000, 1.86, A/C, Umana Venezia Mestre)

Alice Milani (1999, 1.75, G, Fanola - Onetech S. M. Lupari)

Elisa Pinzan (1999, 1.71, P, Umana Venezia Mestre)

Giovanna Smorto (1999, 1.77, G, Elcos Broni)

Serena Soglia (2000, 1.86, C, Faenza Project Girls)

Matilde Stangherlin (2000, 1.85, A/C, Umana Venezia Mestre)

Sara Toffolo (2000, 1.85, A, Giants Marghera)

Valeria Trucco (1999, 1.93, A/C, Iren Fixi Torino)

Costanza Verona (1999, 1.70, P, Allianz Sesto S. Giovanni)

Giocatrici a disposizione

Giulia Cecili (1999, 1.64, P, Ecodent Villafranca)

Laura Cremona (2000, 1.78, G, A.Dil. Minibasket Battipaglia)

Eleonora Duca (2001, 1.79, A/C, Medoc Forlì)

Alessandra Orsili (2001, 1.67, P, Fe.Ba Civitanova Marche)

Ilaria Panzera (2002, 1.78, G/A, Allianz Sesto S. Giovanni)

LO STAFF

Responsabile S.N.F.: Gaetano Laguardia

Capo Allenatore: Sandro Orlando

Assistente Allenatore: Massimo Romano

Assistente Allenatore: Giovanni Gebbia

Video Analista: Michele Dall’Ora

Preparatore Fisico: Davide Rocco