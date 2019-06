Tutto pronto per la Haiti Fun Run di Tavagnacco

E’ in programma domenica 9 giugno la decima edizione della Haiti Fun Run, manifestazione podistica non competitiva a Tavagnacco e dintorni, inserita nell’ambito della 37esima Sagre a Felet e della terza Festa dello sport.

L’evento, che rientra nel novero delle Corse per Haiti, dà l’opportunità a tutti i partecipanti di godersi la passeggiata, al ritmo di corsa che ognuno preferisce, su tre diversi tipi di percorsi, da 8, 15 e 21 chilometri: le partenze sono in programma domenica mattina, tra le 8 e le 9 e l’arrivo dell’ultimo partecipante in gara deve arrivare, in ogni caso, entro le 13.15. Le premiazioni inizieranno nella zona dell’arrivo, in piazza a Feletto, attorno alle 11.

La corsa è organizzata dalla Chiarcosso Help Haiti, in collaborazione con la Pro Loco Cil di Feletto Umberto e il patrocinio del Comune di Tavagnacco ed è un evento che rientra sotto l’egida della Fias, la Federazione italiana Amatori Sport per Tutti.

Nelle passate edizioni, ogni partecipante ha apprezzato soprattutto la possibilità di camminare e correre in un territorio splendido, incastonato nella zona morenica friulana, a pochi passi da Udine e comunque lontano dal traffico cittadino, godendo poi dei forniti chioschi della Sagra di Feletto che daranno ristoro a tutti i podisti e ai loro accompagnatori.

Tutte le informazioni e i dettagli sono disponibili sul sito www.helphaiti.it e sulla pagina facebook di Help Haiti.