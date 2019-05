U15, Quadrifoglio d'argento agli Italiani

I ragazzi Under 15 della Quadrifoglio-Fagagna hanno conquistato il secondo posto ai campionati italiani a squadre, domenica in quel di Aosta. La formazione fagagnese composta da Erica e Davide Candolini, Michele Feruglio, Guido Ridolfo e Giacomo Sant, guidati dal ct Gianluigi Ziraldo e assistant coach Alina Gabbino, nella semifinale hanno sconfitto per 8-4 la Saranese. Nell’altra semifinale la Bassa Valle vince per 10-2 contro la Valfenera.

In finale contro i valdostani della Bassa Valle non c'è stato niente da fare per i friulani che si sono arresi sul 1-9. Il punto della bandiera l'ha portato a casa Davide Candolini pareggiando il tiro di precisione contro David De Glaudi.

Tutti erano scettici viste le formazioni e il girone dei quarti di finale svoltisi a inizio maggio, ma la tenacia e la determinazione riconosciuta ai friulani si è confermata anche in questa occasione. Superati i quarti, hanno affrontato la campionessa in carica, che ha dimostrato nuovamente di essere la migliore.

Il momento più difficile della giornata? L’intervista! I ragazzi sono riusciti a esprimere il loro pensiero con voce tremolante ma dal messaggio chiaro: “Abbiamo dato il meglio di noi, abbiamo sudato sette camicie e ci abbiamo creduto fino fondo. Sul secondo gradino del podio, con la stanchezza nelle gambe, con la medaglia al collo e con l’inno di Mameli nelle orecchie, è un’emozione che ci porteremo dentro e rimarrà sempre nel cuore".

Un elogio meritato va alla società Quadrifoglio per l’impegno profuso col settore giovanile, che mette a disposizione gli istruttori tecnici e riesce a coinvolgere le famiglie dei baby atleti in tutta l’attività federale. I ragazzi fieri e contenti dell’ambiente praticano questo sport volentieri e riescono a esprimersi al meglio, ottenendo importanti gratificazioni.