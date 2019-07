Un gol per Pier, Trasaghis segna per il suo angelo

L'Associazione “Pier Pura Energia d'Amore” non si ferma mai. Sabato 27 luglio, al campo sportivo di Trasaghis, si è svolto il torneo di calcio benefico "Un gol per Pier", in ricordo del piccolo Pier Della Pietra, il bimbo di 7 anni scomparso tre anni e mezzo fa a causa di un tumore.

Hanno accolto l’invito giocatrici e giocatori provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia, che hanno formato 14 squadre (10 maschili e 4 femminili). Una collaborazione tra giovani e meno giovani, donne e uomini, giocatori e giocatrici professionisti e non, un'associazione diabetici e l'associazione nazionale dei carabinieri di Gemona. Una giornata all’insegna del bel tempo: il sole ha baciato il torneo, preservandolo dalla pioggia serale.

Sport, collaborazione e divertimento uniti per un unico scopo: donare un sorriso ai bambini meno fortunati, bambini in cura al Cro di Aviano e nell’Area Giovani. Il ricavato della giornata, infatti, verrà utilizzato per realizzare i progetti dell'associazione, consultabili sul sito www.pierpuraenergiadamore.it.

La giornata si è conclusa con tanti trofei per le squadre finaliste, i titoli di miglior capocannoniere, portieri femminili e maschili. Non poteva mancare la mascotte dell'associazione Pier Pura Energia d'Amore: “Supermario” che ha fatto divertire grandi e piccini in campo.