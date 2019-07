Un weekend di grande motociclismo in Fvg

Il Friuli Venezia Giulia, per un fine settimana, diventa la capitale del motociclismo in Italia. La regione è pronta a ospitare due grandi eventi: sabato 27 luglio, sulla pista di Terenzano, con l’organizzazione del Moto Club Olimpia, si corre il primo dei tre round della Fim Flat Track Cup, vale a dire la Coppa del Mondo di Flat Track mentre domenica 28, sempre sull’ovale udinese, va in scena la terza tappa del campionato italiano di Flat Track. A Paularo, invece, nello stesso weekend e grazie alla regia del Moto Club Carnico, è in programma il quarto round della rassegna tricolore di Trial. Velocità, acrobazie e salti di precisione millimetrica sono le componenti di due giorni all’insegna dello spettacolo su due ruote.

“Siamo molto orgogliosi di ospitare gare di questo spessore", è il commento del presidente del Comitato Regionale della Fmi, Daniele Bergamasco. "Il nostro territorio è piccolo ma composto, per quanto riguarda il motociclismo, di persone che hanno voglia di fare qualcosa di grande per il nostro sport. La Coppa del Mondo e il campionato italiano di Flat Track, così come il tricolore di Trial, sono eventi che, al di là del valore tecnico, sono in grado di portare tanti appassionati in Friuli Venezia Giulia, contribuendo positivamente al turismo e all’economia della regione”.

Per quanto riguarda le singole competizioni, a Terenzano si corre dalle 20 di sabato: al round iridato prende parte l’Italia – in particolare schiera il cinque volte campione mondiale Francesco Cecchini - Spagna, Francia, Austria, Olanda, Finlandia e Repubblica Ceca. L’indomani, per la prova nazionale, i piloti sono in pista dalle 17 in poi. A Paularo, al sabato, rider in sella dalle 17 per le qualifiche. Prima, dalle 14 in poi, il Comitato Regionale, grazie all’istruttore federale Andrea Tofful, fa provare ai bambini dai 6 ai 10 anni le moto elettriche da mini-trial. La gara si tiene l’indomani dalle 8.30 alle 15.30. Sei i centauri regionali al via: sono, nella classe Tr3 125 Adam Craighero (Mc Carnico), nella E-TRIAL moto elettriche Gian Paolo Concina del Motoclub Scaligero, nella minitrial A Giacomo Brunisso (Fiamme Oro), nella minitrial B Luca Craighero e Gabriele Agostinis (Mc Carnico), nella categoria minitrial femminile la giovane Giulietta Treu (Mc Carnico).

A completare il weekend, venerdì 26, alle 20.30, nell’auditorium dell’Istituto Comprensivo di Paularo, il Comitato Regionale Fmi organizza il dibattito “Motociclismo/territorio, una regola chiara, che tuteli il diritto e il dovere. Può esistere una convivenza ed una condivisione del Territorio?”: interverranno il sindaco di Paularo, Daniele Di Gleria; il presidente del Mc Carnico, Emanuele Prisco; il coordinatore nazionale Trial, Francesco Lunardini; il coordinatore Dipartimento Politiche Istituzionali Fmi, Tony Mori e il colonnello del Corpo Forestale Claudio D’Amico.