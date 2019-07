Universiadi di Napoli, applausi ai medagliati Fvg

Domenica si sono chiuse le Universiadi di Napoli 2019. L'Italia ha ben figurato e alcune prestigiose medaglie hanno ricevuto il contributo importante dagli atleti del Friuli Venezia Giulia.

La friulana Michela Battiston ha vinto con la nazionale azzurra la prova a squadre di sciabola. Dopo il bronzo nell'individuale, la palmarina è stata protagonista della stoccata decisiva dei 45-41 in finale contro la francese Balzer. Nella pallavolo maschile, il monfalconese Paolo Zonca è stato determinante nella vittoria finale sulla Francia, con 7 punti, di cui 2 fondamentali per la rimonta degli azzurri al quinto set. Il 21enne il prossimo anno giocherà proprio in Francia, in serie A1, con il Nantes. Nel torneo femminile, l'Italia ha vinto la medaglia d'argento con la cervignanese Beatrice Molinaro. Un altro oro è arrivato dalla pallanuoto, grazie alla vittoria dell'Italia sugli Usa. Decisivi sono stati i goal del mancino fiorentino figlio d'arte, nonché vicecampione d'Europa U19, Federico Panerai che gioca nella pallanuoto Trieste, in serie A1.

Il presidente del Coni Fvg, Giorgio Brandolin, oltre a congratularsi per queste prestigiose medaglie alle Universiadi 2019, ospitate in Campania, si è voluto anche soffermare sull'ennesima vittoria mondiale della fuoriclasse triestina del pattinaggio artistico su rotelle, Silvia Stibilj. Al World Roller Games di Barcellona, l'azzurra ha conquistato il suo quinto titolo iridato nella Solo Dance, ottenendo anche il bronzo in coppia con Andrea Bassi nella gara senior Coppie Danza. Immensa!

Dall’evento spagnolo è arrivata un'altra importante medaglia dal gruppo Diamante che si è aggiudicato il terzo posto, grazie a una performance di altissimo livello. Il team era rappresentato, oltre che da atleti della società di Fiumicello, anche da altri elementi provenienti dal Roll Club il Castello Saciletto, dallo Skating Club Aquile Azzurre e dalla Polisportiva Opicina Trieste.

Ad arricchire ancor più il palmares dei podi e medaglie degli atleti regionali, in questi ultimi giorni sono arrivate altre splendide notizie dal mondo sportivo. Storica vittoria al Campionato Europeo di Softball che si è svolto in Repubblica Ceca dal 30 giugno al 6 luglio: decisiva la prestazione della staranzanese Marta Gasparotto che ha contribuito a far salire sul gradino più alto del podio la nazionale italiana. Per proseguire con la gradese Irene Bellan si è laureata campionessa europea Juniores nella canoa K1 200 metri, a Racice, in Repubblica Ceca, mentre nella pallacanestro femminile, le azzurrine Under 18 si sono confermate (dopo la vittoria dell'altr'anno nell'Under 16) campionesse d'Europa di categoria a Sarajevo, battendo l'Ungheria 70-62. A festeggiare l'oro le triestine Francesca Leonardi e Clara Rosini. Nella pallamano, i ragazzi Under 15 di Trieste si sono aggiudicati la finale nazionale sul Teramo. Un risultato che sia di buon auspicio anche per la massima squadra del capoluogo regionale, in cerca di sponsor per affrontare l'ennesimo campionato di serie A.

"Alla luce di questi incredibili risultati degli ultimi giorni, posso ribadire che la gestione dello sport in Friuli Venezia Giulia funziona bene, nonostante incertezze e incognite del futuro", ha affermato Brandolin che ha voluto pure ricordare come "società sportive, dirigenti federali, tecnici e allenatori, nonché strutture e impiantistica regionali, sono il fiore all'occhiello di tutto il movimento e rappresentano un esempio da copiare e divulgare a livello nazionale. Un dato confermato in più occasioni, dai massimi esponenti del mondo sportivo e istituzionale italiani e stranieri".