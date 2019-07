Valentina Puglisi è una calciatrice del Tavagnacco

E' una delle giovani promesse del calcio femminile italiano. Lei è Valentina Puglisi, che dopo essere stata il capitano della Primavera della Juventus (con diverse convocazioni anche in prima squadra), arriva il Friuli per indossare la maglia del Tavagnacco. Classe 2000, Puglisi è una centrocampista, tra i pilastri della Nazionale italiana Under 17 e 19. Con lei in mezzo al campo, il Tavagnacco cresce in termini di qualità, dando modo a mister Lugnan di poter disporre di una calciatrice che, seppur giovane, ha già maturato esperienze importanti in serie B e in serie A.

Soddisfatto il vicepresidente gialloblu Domenico Bonanni, che sta lavorando per chiudere alcune trattative, in modo da mettere a disposizione del nuovo mister una squadra completa e competitiva per l'inizio della preparazione, in programma all'inizio di agosto.