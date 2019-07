Van Vleuten regina dello Zoncolan

Gran finale per il Giro Rosa in Fvg. Questa mattina, infatti, la protagonista assoluta dell’edizione 2019, Annemiek Van Vleuten, è stata omaggiata con una cerimonia speciale, fortemente voluta dal patron delle corse rosa in Regione, Enzo Cainero.

Alla campionessa olandese, infatti, è stata dedicata una gigantografia sullo Zoncolan che, nell’edizione 2018 del Giro, era stata la prima donna a conquistare. Ora il suo nome è entrato di diritto nella storia del Kaiser, accanto a quello del suo re, Gilberto Simoni.