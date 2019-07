Volley U16, Turchia sul tetto d’Europa

Svanisce il sogno azzurro di vincere per la seconda volta consecutiva il Campionato europeo Under 16 femminile di volley. Nella finale, disputata al Pala Chiarbola di Trieste davanti ad un folto pubblico, è la Turchia a salire sul tetto d’Europa, battendo l’Italia per 3-0 (parziali a 20, 20 e 20). La nazionale guidata da Pasquale D’Aniello deve accontentarsi di una in ogni caso meritatissima medaglia d’argento.

Il ct azzurro schiera in avvio Orlandi in palleggio, Ribechi e Bellia ali, Catania e Polesello centrali, Giacomello opposto, impiegando Salviato come libero. Parte bene la Turchia, dimostrando grande determinazione; sfoderando una battuta molto efficace, compattezza in ricezione e concretezza in fase offensiva, soprattutto con la capitana Perin Eroktai, la compagine turca guidata da Rasit Berc Inanc accumula un consistente margine di vantaggio. Le azzurrine reagiscono con Sara Bellia e recuperano fino al meno due (18-20). Ma è la squadra in completa tenuta rossa ad aggiudicarsi il primo parziale 25-20.

Nella seconda frazione, in svantaggio 0-3 D’Aniello tenta la carta Giuliani al posto di Ribechi ma le azzurre sono sempre costrette a rincorrere. Due ace della nuova entrata e una schiacciata out delle rosse fanno sperare che si possa ripetere il miracolo di ieri contro la Russia. Ma sul 9-10 riparte la Turchia, portandosi sul 18-11. Entra Ituma al posto di Marinoni ma le azzurre non riescono ad intaccare più di tanto il vantaggio della squadra di Inanc. E’ 19-16 e poi 22-19 su due errori consecutivi in battuta. Eroktai da zona due mette a terra le palle decisive. Il secondo set finisce come il primo, 25-20.

Avvio decisamente più convincente dell’Italia nella terza frazione, che conduce fino al 10-7, ma presto le avversarie riagguantano e superano le azzurre: 13-10 Turchia e secondo time-out azzurro. D’Aniello opera diversi cambi, ma l’attacco turco è incontenibile. Sul 19-24 Giuliani annulla un set ball ma poi l’alzatrice Orlandi sbaglia la battuta. Finisce ancora 25-20.

Italia e Turchia si erano già affrontate nella quinta partita del girone eliminatoria. Anche in quell’occasione prevalse la Turchia, sempre con il punteggio 3-0.

Pasquale D’Aniello, coach azzurro, al termine della finale: “Credo che sia giusto così; bisogna riconoscere il merito di una squadra più forte e con una generazione molto buona che ha giustamente vinto la medaglia d’oro. Si si sono dimostrate più forti nei due confronti (ai gironi ed in finale, n.d.r.) e bisogna dare il giusto onore al merito. Noi comunque siamo contenti della conferma del podio, stiamo dando continuità al progetto e queste generazioni ci danno grandissime soddisfazioni; da domani penseremo alle 2006 e vedremo cosa succederà tra due anni. Questa del 2004 è sicuramente una generazione che continuando a lavorare potrà regalarci delle belle sorprese”.

Manuela Ribechi, capitana azzurra, al termine del match: “Abbiamo dato tutto, alla Turchia vanno i miei complimenti perché non hanno sbagliato niente battendoci sull’atteggiamento e forse anche sulla voglia meritando questa vittoria. Ora? Ci accontentiamo del secondo posto sapendo che se avessimo veramente dato tutto, saremmo riuscite a vincere”.

E’ invece la Russia a salire sull’ultimo gradino del podio nel torneo, con la vittoria maturata nel pomeriggio al PalaChiarbola contro la Slovenia 3-1 (25-19, 18-25, 25-18, 25-14) nella finale valida per il bronzo.

Nella prima frazione le russe sono state in grado di imporsi fin da subito, acquisendo un buon margine (20-15) e chiudendo avanti anche grazie ad un muro che ha funzionato egregiamente (25-19).

La Slovenia non si è persa d’animo mettendo in mostra una buona prova nel secondo parziale che le ha permesso di riaprire la partita arrivandosi a giocare il terzo parziale sulla situazione di parità (18-25).

Nel terzo set pero’ e’ stata nuovamente la Russia a prevalere, facendo valere la maggior fisicita’ a muro e trovando un +7 importante sul 17-10, grazie al quale ha condotto sino al 25-18.

Nel quarto parziale le ragazze di coach Karikov hanno definitivamente preso in mano il pallino del gioco, dettando i ritmi della gara e conducendo fino alla meritata medaglia di bronzo (25-14).

Al termine, suggestiva cerimonia di premiazione, alla quale sono interventi rappresentanti istituzionali, della Confederazione europea di volley, del Comitato olimpico nazionale italiano e della Federazione italiana pallavolo.