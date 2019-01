Weekend a tutte bocce

SERIE A2 MASCHILE. Nella prima di ritorno, il quartetto di testa va a segno e mantiene a distanza il gruppo degli inseguitori. Cussignacco le tenta tutte ma, contro un’inarrestabile Marenese, arriva fino al 9-17. I fagagnesi della Quadrifoglio, saldi al secondo posto, infliggono in tutta tranquillità un 20-6 al Dolada. I pordenonesi della Snua, senza alcuni elementi importanti, riescono a strappare la vittoria per 14-12 in casa Pedavena. Gli isontini del Villaraspa, invece, hanno sfiorato il colpaccio e, per un soffio, non sono riusciti a sbacare il campo del Canova, fermandosi sul 12-13. Classifica: Marenese 18, Quadrifoglio 15, Canova 14, Snua 12, Cussignacco e Chiesanuova 11, Dolada 7, Villaraspa e Pederobba 6, Pedavena 0.

Gli incontri di oggi (dalle ore 14,30) possono rappresentare una svolta per qualche squadra: a Fagagna Quadrifoglio-Canova vale il secondo posto assoluto, a Cussignacco Cussignacco-Snua si può agguantare il terzo posto, a Ronchi dei Legionari Villaraspa-Chiesanuova, Marenese-Pederobba, Dolada-Pedavena.

SERIE A FEMMINILE. Oggi (ore 15): Pramaggiore-Centallese, Saranese-Borgonese. Domani (ore 9.30): Buttrio-Auxilium (Del Savio), Pramaggiore-Borgonese, Saranese-Centallese, Forti Sani-Bassa Valle.

Classifica dopo nove giornate: Forti Sani e Saranese 12, Buttrio 10, Centallese 8, Pramaggiore 6, Borgonese e Bassa Valle 4, Auxilium 0.

PROMOZIONE A. Oggi (ore 15) seconda di ritorno per la Promozione A. Girone A: a Muggia Muggia-Gtn Laipacco, a Buttrio Buttrio-Nuova Del Corno, a Vidulis Tagliamento-Tre Stelle (riposa Pantianicco); classifica: Muggia Bocce 12, Nuova Del Corno e Tre Stelle 10, Buttrio 6, Gtn Laipacco e Tagliamento 5, Pantianicco 0. Girone B: a Fiume Veneto Fortitudo-Le Valli, a Adegliacco Maxim-Granata, Veronica-Saranese (riposa Spilimberghese); classifica: Granata 11, Maxim 10, Spilimberghese 9, Saranese 7, Le Valli 6, Veronica 3, Fortitudo 2.

PRIMA CATEGORIA. Domani (ore 9.30) al via pure il campionato di prima categoria regionale con 11 squadre. Questi gli incontri: Brugnera-Virco, Rivignano-Maxim, Adegliacchese-Sacilese, Gradese-Alpino Manzanese, Forum Julii-Romans (riposa Villaraspa).